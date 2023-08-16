Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Kebaya Nasional Jadi Kebanggaan dan Langkah Pelestarian Budaya

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |04:30 WIB
Hari Kebaya Nasional Jadi Kebanggaan dan Langkah Pelestarian Budaya
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube Partai Perindo)
A
A
A

KEBAYA merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia yang patut dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Bahkan saat ini sudah keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) no 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional diperingati setiap 24 Juli.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Selasa (15/8/2023), bertajuk 'Meningkatkan Potensi Ekonomi Kebaya Sebagai Pelestarian Budaya', Ketua Timnas Berkebaya, Lana T Koentjoro mengungkapkan, ditetapkannya Hari Kebaya Nasional ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri.

Podcast Aksi Nyata Perindo

"Ini jadi kebanggaan bagi kita. Nanti kedepannya harus terus melestarikan kebaya," kata Lana .

Lana mengatakan, bahwa kebaya sangat lekat dengan kehidupan, baik dikenakan anak-anak maupun orang dewasa. Bukan hanya di keseharian saja, terdapat juga hari-hari besar lainnya seperti Hari Kartini yang erat mengenakan pakaian tradisional dari Nusantara ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157763/kebaya-F5f2_large.jpg
Asal Usul Kebaya Bukan dari Jawa, Bermula dari Maluku dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157690/maudy-B5le_large.jpg
Maudy Ayunda Senang Pakai Kebaya dan Koleksi Kutu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157672/kebaya-80Zo_large.jpg
Hari Kebaya Nasional 2025, Begini Sejarah dan Penetapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/194/3152629/kebaya-7Ug3_large.jpg
5 Tips Mix Match Kebaya Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3039031/ada_8_koleksi_legendaris_ibu_tien_soeharto_dipajang_di_hari_kebaya_nasional_2024-tIK7_large.jpg
Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3038819/hari_kebaya_nasional-pbo0_large.jpg
Dipadati 9250 Perempuan Berkebaya, Hari Kebaya Nasional Perdana Sukses Raih Rekor MURI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement