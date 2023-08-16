Hari Kebaya Nasional Jadi Kebanggaan dan Langkah Pelestarian Budaya

KEBAYA merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia yang patut dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Bahkan saat ini sudah keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) no 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional diperingati setiap 24 Juli.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Selasa (15/8/2023), bertajuk 'Meningkatkan Potensi Ekonomi Kebaya Sebagai Pelestarian Budaya', Ketua Timnas Berkebaya, Lana T Koentjoro mengungkapkan, ditetapkannya Hari Kebaya Nasional ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri.

"Ini jadi kebanggaan bagi kita. Nanti kedepannya harus terus melestarikan kebaya," kata Lana .

Lana mengatakan, bahwa kebaya sangat lekat dengan kehidupan, baik dikenakan anak-anak maupun orang dewasa. Bukan hanya di keseharian saja, terdapat juga hari-hari besar lainnya seperti Hari Kartini yang erat mengenakan pakaian tradisional dari Nusantara ini.