4 Operasi Plastik Terpopuler di Indonesia, Perbesar Payudara Peringkat Berapa?

SEMAKIN banyak orang Indonesia yang melakukan tindakan operasi plastik. Tindakan itu bahkan dipilih bukan sekadar alasan medis, tapi semata-mata estetika.

Keputusan seseorang untuk melakukan operasi plastik memang beragam. Misalnya saja Jessica Iskandar, dia melakukan operasi plastik di area hidung untuk mengatasi sinus akibat hidung bengkok.

Tapi, pada kasus-kasus tertentu, seseorang melakukan operasi plastik untuk mempercantik penampilannya. Tujuannya pun baik, supaya rasa percaya diri meningkat dan itu memengaruhi kesejahteraan seutuhnya.

Bicara soal operasi plastik apa yang paling populer dilakukan di Indonesia, Dokter Spesialis Bedah Plastik The Clinic Beautylosophy dr Ade Sari Nauli Sitorus, SpBP-RE, punya jawabannya. Berikut ini 4 operasi plastik terpopuler di Indonesia:

1. Breast Implant

Breast implant lebih umum dikenal dengan bedah plastik payudara. Tujuannya tentu saja membuat penampilan payudara lebih besar atau lebih ideal.

"Pada bedah plastik payudara, tim medis biasanya menambah volume serta membuat bentuk menjadi lebih kencang dan menarik," ungkap dr Ades, nama sapaannya, pada MNC Portal, Selasa (15/8/2023).

Prosedur yang dilakukan umumnya dengan memasukkan implan ke payudara. Karena pakai implan, hasilnya lebih permanen bahkan hasil bisa langsung terlihat sejak pertama kali tindakan.

"Breast implant adalah treatment bedah plastik paling best seller dalam layanan aesthetic surgeon di The Clinic Beautylosophy," kata dr Ades.

2. Rhinoplasty

Operasi plastik hidung nama lainnya. Rhinoplasty biasanya berkaitan dengan memancungkan hidung atau meluruskan hidung yang bengkok. Beberapa orang juga melakukan rhinoplasty untuk mengecilkan hidung yang besar.

"Rhinoplasty dipilih agar seseorang memiliki nose bridge yang ideal atau tulang hidung yang tinggi. Harapannya, mereka bisa punya bentuk hidung yang terlihat mancung dibandingkan dengan sebelumnya," kata dr Ades.