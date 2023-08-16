Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Merias Wajah Iriana Jokowi untuk Sidang Tahunan MPR, Bennu Sorumba: Gak Bisa Tidur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:30 WIB
Merias Wajah Iriana Jokowi untuk Sidang Tahunan MPR, Bennu Sorumba: Gak Bisa Tidur
Bennu Sorumba, MUA Iriana Jokowi (Foto: Instagram @bennusorumba)
APA rasanya jika mendadak mendapat tugas untuk merias seorang Ibu Negara? Inilah yang dihadapi oleh makeup artis kenamaan Indonesia, Bennu Sorumba.

Meski dirinya bisa dibilang merupakan salah satu sosok makeup artist (MUA) kenamaan di Tanah Air, langganan para selebriti top dan kalangan pejabat. Namun rasa gugup tetap dirasakan Bennu setiap kali akan merias Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Contohnya hari ini, di momen dirinya saat akan merias Iriana di Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2023) pagi tadi. Tak main-main, saking gugupnya ia tak bisa tidur nyenyak dan terbangun di tengah malam. Begitu gugup, ia memutuskan untuk bercerita pada salah satu klien langganannya, tak lain tak bukan, putri dari Presiden Joko Widodo dan Iriana, Kahiyang Ayu.

(Foto: Instagram @bennusorumba) 

“Terus aku cerita ke Kahiyang, aku kebangun nih jam 2 pagi. Aku kepikiran, karena aku tahunya awalnya itu makeupin ibu Kahiyang,” curhat Bennu, saat dihubungi MNC Portal, Rabu (16/8/2023)

Halaman:
1 2
      
