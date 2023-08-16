Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

MUA Bennu Sorumba Beberkan Tantangan Merias Iriana Jokowi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |21:30 WIB
MUA Bennu Sorumba Beberkan Tantangan Merias Iriana Jokowi
Cerita MUA Bennu Sorumba mendandani Iriana Jokowi, (Foto: Instagram @bennusorumba)
PERASAAN antusias, gugup dan bangga campur aduk menjadi satu. Hal itulah yang dirasakan makeup artist (MUA) Juanda Hasid Sorumba alias Bennu Sorumba setiap kali merias sosok Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Meski telah beberapa kali merias istri orang nomor satu di Indonesia ini, perasaan gugup tersebut tetap muncul, tiap ia merias wajah Iriana di sejumlah momen penting.

Seperti baru-baru ini, ketika Iriana Jokowi harus menghadiri Sidang Tahunan MPR RI 2023 yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (16/8/2023).

Kepada MNC Portal, Benny lantas menceritakan momen berharganya yang menurutnya terjadi secara mendadak itu. Pasalnya, dua minggu sebelum acara, Benny memang sempat dihubungi oleh Kahiyang Ayu, anak perempuan Iriana.

Awalnya, Kahiyang meminta Bennu untuk merias dirinya untuk hari perayaan kemerdekaan RI pada 17 Agustus, besok. Namun, dua hari sebelum acara rapat tahunan yang berlangsung hari ini, Kahiyang kembali menghubunginya. 

Kakak dari Kaesang Pangarep itu justru meminta Bennu untuk merias sang ibu di momen rapat tahunan dan di perayaan HUT RI ke-78 besok. Pasalnya, Kahiyang sendiri tidak jadi hadir di kedua momen tersebut karena masih berada di Medan.

“Awalnya Kahiyang bilangnya makeup untuk dia, enggak bilang buat ibu. Pas kemarin dua hari sebelum hari H, sekretaris pribadinya ibu minta untuk momen 17-an ibu. Aku kan kaget,” ujar Bennu, saat dihubungi MNC Portal, Rabu, (16/8/2023).

Bennu mengaku sempat gugup karena tiba-tiba diminta merias Iriana di kedua momen pentingnya itu. Apalagi, menurut pengalamannya, merias Ibu Negara memiliki tantangan yang begitu berat. Salah satunya yakni menerapkan karakter makeup no makeup.

“Aku deg-degan, karena kalau makeup-in ibu itu tantangannya itu berat banget. Karena ibu itu kan nggak suka makeup yang nggak keliatan makeup gitu. Makeup no makeup gitu kan,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
      
