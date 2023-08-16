Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tampilan Flawless Iriana Jokowi di Sidang Tahunan MPR, MUA Bocorkan Rahasianya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:11 WIB
Tampilan Flawless Iriana Jokowi di Sidang Tahunan MPR, MUA Bocorkan Rahasianya
Iriana Jokowi. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAKEUP Artist (MUA) Juanda Hasid Sorumba alias Bennu Sorumba kembali ditugaskan merias wajah Ibu Negara Iriana Jokowi. Penampilan Iriana Jokowi kali ini cantik banget, riasan wajahnya terlihat sempurna tanpa terlalu mencolok.

Bennu pun membagikan beberapa potret penampilan Iriana Jokowi pascapemukiman melalui akun Instagramnya. Dalam dua potret yang diunggahnya, riasan Iriana serasi dengan kebaya kuning yang dikenakannya.

Iriana Jokowi

“SIDANG KENEGARAAN IBU NEGARA RI 1 @jokowi,” tulis Bennu, melalui akun Instagramnya, @bennusorumba, Rabu (16/8/2023).

Dalam potret yang diunggah Bennu, terlihat jelas detail riasan di wajah Iriana Jokowi. Meski minim riasan, paduan lipstik matte coral dan blush on merah cerah, wajah istri Jokowi itu tampak lebih segar.

Selain itu, mata Iriana Jokowi terlihat lebih hidup dengan eyeshadow cokelat dan bulu mata lentik. Penampilan Iriana semakin cantik dengan gaya rambut sanggul khasnya. Ia juga mengenakan anting dan payet perak yang membuat penampilannya semakin elegan.

Ibu Negara Iriana Jokowi memilih mengenakan kebaya kuning yang elegan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam Rapat Tahunan MPR RI 2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR Senayan, Jakarta Pusat.

