Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Kulit Putih Pucat hingga Tato di Dagu

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:30 WIB
Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Kulit Putih Pucat hingga Tato di Dagu
Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, (Foto: Instagram @dear_dlrb)
A
A
A

STANDAR Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, menarik untuk dibahas karena setiap negara dengan ras, suku dan kultur masyarakatnya masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda.

Maka dari itu, ini semua hal tersebut yang mempengaruhi standar kecantikan yang ada. Standar kecantikan yang berbeda-beda, membuktikan bahwa definisi cantik sangat luas.

Dengan adanya standar kecantikan ini kerap kali membuat wanita tidak percaya diri, namun setiap orang melihat kecantikan dengan pemikiran yang berbeda-beda. Jadi cantik tidak hanya sekedar mempunyai kulit putih atau gigi rapih saja. Seperi apa standar kecantikan wanita di berbagai negara? Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023) simak paparannya di bawah ini.

1. Jepang

Di negara lain mungkin standar kecantikan harus terlihat mempunyai gigi yang rapih, namun berbeda dengan Jepang. Negara tersebut banyak menilai wanita yang memiliki gigi gingsul terlihat lebih cantik dan manis yang disebut sebagai Yaeba atau memiliki gigi ganda tersebut. Orang Jepang menilainya sebagai kecantikan yang alami dan polos sekaligus sebagai simbol masa muda.

(Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Foto: Alchetron)

2. China

Jika berkunjung ke China, kemungkinan akan melihat hampir seluruh penduduknya mempunyai kulit putih yang pucat. Di China standar dari kecantikan adalah orang dengan kulit putih salju.

(Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Foto: Instagram) 


Berbagai cara dilakukan agar bisa memiliki kulit seputih salju seperti, perawatan kecantikan, menghindari paparan sinar matahari, hingga memakai produk kecantikan yang dapat memutihkan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/611/2893651/giselle-aespa-ungkap-rahasia-kulit-sehat-ada-ritual-khusus-CDosnFJyGE.jpg
Giselle Aespa Ungkap Rahasia Kulit Sehat, Ada Ritual Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/611/2867064/6-standar-kecantikan-wanita-arab-yang-bikin-mata-terpana-bkGUOCzA66.jpg
6 Standar Kecantikan Wanita Arab yang Bikin Mata Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/611/2866726/standar-kecantikan-wanita-eropa-tulang-pipi-tinggi-hingga-rambut-lurus-EH92Vnf0MK.jpg
Standar Kecantikan Wanita Eropa, Tulang Pipi Tinggi hingga Rambut Lurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/611/2864273/standar-kecantikan-wanita-korea-tubuh-langsing-hingga-mata-besar-eBQfnHli0q.jpg
Standar Kecantikan Wanita Korea, Tubuh Langsing hingga Mata Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/194/3156733//dian_sastro-7F08_large.jpg
Cerita Dian Sastro Merasa Lebih Cantik dan Percaya Diri dengan Rambut Pendeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144611//artis_oplas-nyar_large.jpg
6 Wajah Artis Sebelum dan Sesudah Operasi Plastik, dari Nikita Mirzani hingga Ivan Gunawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement