Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Kulit Putih Pucat hingga Tato di Dagu

STANDAR Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, menarik untuk dibahas karena setiap negara dengan ras, suku dan kultur masyarakatnya masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda.

Maka dari itu, ini semua hal tersebut yang mempengaruhi standar kecantikan yang ada. Standar kecantikan yang berbeda-beda, membuktikan bahwa definisi cantik sangat luas.

Dengan adanya standar kecantikan ini kerap kali membuat wanita tidak percaya diri, namun setiap orang melihat kecantikan dengan pemikiran yang berbeda-beda. Jadi cantik tidak hanya sekedar mempunyai kulit putih atau gigi rapih saja. Seperi apa standar kecantikan wanita di berbagai negara? Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023) simak paparannya di bawah ini.

1. Jepang

Di negara lain mungkin standar kecantikan harus terlihat mempunyai gigi yang rapih, namun berbeda dengan Jepang. Negara tersebut banyak menilai wanita yang memiliki gigi gingsul terlihat lebih cantik dan manis yang disebut sebagai Yaeba atau memiliki gigi ganda tersebut. Orang Jepang menilainya sebagai kecantikan yang alami dan polos sekaligus sebagai simbol masa muda.

(Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Foto: Alchetron)

2. China

Jika berkunjung ke China, kemungkinan akan melihat hampir seluruh penduduknya mempunyai kulit putih yang pucat. Di China standar dari kecantikan adalah orang dengan kulit putih salju.

(Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Foto: Instagram)





Berbagai cara dilakukan agar bisa memiliki kulit seputih salju seperti, perawatan kecantikan, menghindari paparan sinar matahari, hingga memakai produk kecantikan yang dapat memutihkan.

BACA JUGA: