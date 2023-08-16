Tips Memiliki Bulu Mata Lentik Secara Alami seperti Inara Rusli

INARA Rusli memiliki paras cantik yang kerap menjadi sorotan netizen. Salah satunya pada bagian mata Inara yang terlihat indah.

Dalam beberapa unggahan Instagram, bulu mata Inara sangat lentik sehingga membuat matanya semakin terlihat indah. Apalagi kala dirinya mempertajam penampilan mata dengan maskara yang mempertegas tatapan matanya.

Sebenarnya, bulu mata lentik seperti Inara Rusli ini dapat juga dimiliki olehmu secara alami. Mengutip dari Vibrance Medspa, berikut ini cara memiliki bulu mata lentik secara alami.

1. Lidah buaya

Lidah buaya adalah tonik yang luar biasa untuk menyegarkan mata. Selain itu, lidah buaya membantu menyuburkan bulu mata dan membuatnya menjadi lebih gelap.

Hal tersebut dapat terjadi karena lidah buaya penuh dengan vitamin dan mineral yang meningkatkan kesehatan dan mendorong pertumbuhan sel-sel baru pada bulu mata. Cara penggunaannya mudah, kamu tinggal mengoleskan lidah buaya pada bulu matamu.

2. Teh Hijau

Teh hijau adalah cara terbaik untuk membuat bulu mata yang lebih panjang dan berwarna lebih gelap. Sebab teh hijau penuh dengan antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga bulu mata agar sehat. Sementara kafein dan flavonoid dalam teh hijau dapat merangsang pertumbuhan baru.