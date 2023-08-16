7 Makanan Ini Bisa Tingkatkan Berat Badan, Bye-Bye Kurus!

BAGI Anda yang minder dengan bentuk tubuh dan ingin meningkatkan berat badan, maka pemilihan makanan yang tepat dan bijak sangat penting dilakukan.

Oleh sebab itu, asupan kalori dan karbohidrat sangat diperlukan untuk mendapatkan berat badan sesuai dengan yang Anda inginkan. Lantas makanan apa saja yang bisa membantu menaikan berat badan?

Dilansir dari laman Pharmeasy, Kamis (17/8/2023) berikut tujuh makanan yang efektif untuk meningkatkan berat badan.

1. Susu

Di dalam susu terdapat semua nutrisi yang penting bagi tubuh kita seperti, kalsium, tinggi protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Susu sangat membantu menambah massa otot pada tubuh, namun Anda juga dapat menyimbangkannya dengan rutin berolahraga.

2. Nasi

Nasi adalah salah satu sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi sehari-hari dan dapat menambahkan berat badan. Selain itu nasi juga makanan padat kalori, dalam satu porsi nasi terdapat 200 kalori yang berkontribusi menambah berat badan.

3. Buah Kering

Ternyata buah kering juga menjadi salah satu makanan yang efektif dalam menambahkan berat badan. Dalam buah kering mengandung berbagai antioksidan, protein, kalori, dan zat gizi mikro. Anda bisa menikmati buah kering dengan berbagai cara seperti, di makan langsung atau ditambahkan dengan yoghurt dan berbagai macam topping.

BACA JUGA: 5 Ritual di Pagi Hari yang Bisa Bantu Turunkan Berat Badan

4. Smoothie Protein

Membuat smoothie sendiri jauh lebih sehat daripada mengkonsumsi suplemen protein siap pakai. Makanan ini dapat membantu pembentukan otot jika Anda meminumnya setelah berolahraga.