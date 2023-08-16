Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Minuman untuk Tingkatkan Penglihatan, Jus Tomat hingga Air Kelapa

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:05 WIB
6 Minuman untuk Tingkatkan Penglihatan, Jus Tomat hingga Air Kelapa
Minuman untuk menjaga kesehatan mata. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENGLIHATAN adalah komponen terpenting dalam manusia. Oleh sebab itu menjaga kesehatan mata sangat dianjurkan sejak dini.

Selain rutin mengonsumsi vitamin A, minuman juga dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan mata. Lantas apa sajakah minuman tersebut?

Melansir dari halaman resmi thedailymeal, Kamis (17/08/2023) berikut enam minuman untuk meningkatkan kemampuan penglihatan.

1. Smoothie Berry

Buah berry memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang membantu melawan stres pada penglihatan. Selain itu buah beri juga dapat menjaga kesehatan mata.

2. Sirsak, Pisang dan Kacang

Jika ingin memiliki penglihatan yang jernih jangan lupa mengonsumsi sirsak, pisang dan kacang yang memiliki kandungan Vitamin A, mineral dan beta karoten. Nutrisi tersebut dapat melindungi kesehatan mata agar tidak terkena bakteri, dan infeksi.

Mata sehat

Cara mengonsumsinya cukup mudah. Anda hanya perlu mengupas lalu masukkna ke dalam blender dan tambahkan sedikit air.

3. Jus Lidah buaya

Lidah buaya memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Tanaman ini memiliki kandungan magnesium, mineral dan Vitamin A yang baik untuk mata, wajah, dan rambut.

Lidah buaya dapat menghindari mata dari sinar UV agar tidak terjadi rabun. Selain itu tanaman ini juga dapat menghindari bakteri apapun masuk ke dalam mata. Pengobatan ini harus dilakukan dengan cara diminum.

4. Sup labu dan Ubi jalar

Sup labu dan ubi jalar tidak banyak terdengar oleh masyarakat. Sebab sup ini terasa aneh dan pahit ketika dikosumsi. Padahal sup labu dan ubi jalar adalah obat untuk penglihatan mata agar terhindar dari penyakit mata lainya..

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/487/3070984/kesehatan_mata-8NvO_large.jpg
Pria Ini Alami Dislokasi Lensa dan Katarak, Gunakan Pistol Pijat Pada Area Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/487/3017467/3-tips-memperlambat-katarak-untuk-orang-dewasa-rRjLEx3772.jpg
3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/487/2981853/apakah-alkohol-bisa-menyebabkan-kebutaan-seperti-yang-dialami-kurnia-meiga-43ZINMoplZ.jpg
Apakah Alkohol Bisa Menyebabkan Kebutaan, Seperti yang Dialami Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/487/2971892/duh-kornea-mata-intan-nuraini-mengelupas-2DPlmM609H.jpg
Duh! Kornea Mata Intan Nuraini Mengelupas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/487/2963974/tren-oleskan-petroleum-jelly-di-sudut-mata-cegah-mata-berair-pLrcqmGlrC.jpg
Tren Oleskan Petroleum Jelly di Sudut Mata, Cegah Mata Berair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/483/2963682/mata-merah-dan-berair-akibat-las-begini-tips-mengobatinya-M2t9MvP444.jpg
Mata Merah dan Berair Akibat Las? Begini Tips Mengobatinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement