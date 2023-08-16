6 Minuman untuk Tingkatkan Penglihatan, Jus Tomat hingga Air Kelapa

PENGLIHATAN adalah komponen terpenting dalam manusia. Oleh sebab itu menjaga kesehatan mata sangat dianjurkan sejak dini.

Selain rutin mengonsumsi vitamin A, minuman juga dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan mata. Lantas apa sajakah minuman tersebut?

Melansir dari halaman resmi thedailymeal, Kamis (17/08/2023) berikut enam minuman untuk meningkatkan kemampuan penglihatan.

1. Smoothie Berry

Buah berry memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang membantu melawan stres pada penglihatan. Selain itu buah beri juga dapat menjaga kesehatan mata.

2. Sirsak, Pisang dan Kacang

Jika ingin memiliki penglihatan yang jernih jangan lupa mengonsumsi sirsak, pisang dan kacang yang memiliki kandungan Vitamin A, mineral dan beta karoten. Nutrisi tersebut dapat melindungi kesehatan mata agar tidak terkena bakteri, dan infeksi.

Cara mengonsumsinya cukup mudah. Anda hanya perlu mengupas lalu masukkna ke dalam blender dan tambahkan sedikit air.

3. Jus Lidah buaya

Lidah buaya memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Tanaman ini memiliki kandungan magnesium, mineral dan Vitamin A yang baik untuk mata, wajah, dan rambut.

Lidah buaya dapat menghindari mata dari sinar UV agar tidak terjadi rabun. Selain itu tanaman ini juga dapat menghindari bakteri apapun masuk ke dalam mata. Pengobatan ini harus dilakukan dengan cara diminum.

4. Sup labu dan Ubi jalar

Sup labu dan ubi jalar tidak banyak terdengar oleh masyarakat. Sebab sup ini terasa aneh dan pahit ketika dikosumsi. Padahal sup labu dan ubi jalar adalah obat untuk penglihatan mata agar terhindar dari penyakit mata lainya..