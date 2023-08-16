7 Obat Herbal untuk Menurunkan Kolesterol

KADAR kolesterol tinggi di dalam tubuh tidak baik bagi kesehatan. Apalagi kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah, serangan jantung, bahkan stroke.

Oleh karena itu jika mengalami kolesterol tinggi, sebaiknya segera diturunkan agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat.

Dilansir dari Medicalnewstoday kolesterol, berikut ini sejumlah obat herbal yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi. Apa saja?

1. Biji dan Daun Fenugreek

Studi menunjukkan bahwa tumbuhan fenugreek dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Menurut hasil Analisis pada 2020, peneliti menemukan bahwa bukti mendukung penggunaan suplemen fenugreek untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes.

BACA JUGA:

2. Ekstrak Daun Artichoke

Penderita kolesterol bisa mencoba untuk mengkonsumsi artichoke, artichoke dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Artichoke juga biasa di gunakan untuk serangkain diet sehat seperti diet Mediterania.

Para peneliti menyatakan bahwa menggunakan suplemen ekstrak daun artichoke dapat bekerja dalam kombinasi dengan terapi penurun lipid, khususnya pada mereka yang mengalami hiperlipidemia. Ini adalah saat tubuh seseorang memiliki kelebihan lemak seperti kolesterol dan trigliserida.

3. Yarrow atau Daun Seribu

Yarrow merupakan tumbuhan berbunga yang telah biasa digunakan dalam pengobatan tradisional selama bertahun-tahun. Dalam studi yang lebih tua dari tahun 2012, para peneliti menemukan bahwa Yarrow dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada ayam broiler. Mengonsumsi suplemen yarrow dapat membantu mengatasi kolesterol.

BACA JUGA:

4. Holy Basil

Holy Basil adalah tumbuhan yang memiliki rasa sedikit pedas dan pahit yang bisa dikonsumsi mentah atau sebagai tambahan dalam masakan. Sebuah studi tahun 2018 ditemukan bahwa dosis yang lebih tinggi menyebabkan kadar kolesterol total dan LDL turun. Diperlukan mengonsumsi holy basil setidaknya satu gram per hari untuk mencapai manfaat yang diinginkan.