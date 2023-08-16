7 Olahraga untuk Tingkatkan Berat Badan, Bisa Dilakukan di Rumah

OLAHRAGA sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, olahraga juga ternyata juga dapat menaikan berat badan lho.

Lantas olahraga apa saja yang dapat menaikan berat badan? Dilansir dari Magicpin pada Kamis, (17/8/2023) berikut tujuh olahraga yang dapat meningkatkan berat badan.

1. Squats

Olahraga ini merupakan latihan tubuh paling dasar untuk mengencangkan dan memperkuat tubuh bagian bawah dan sering digunakan dalam latihan penambah berat badan.

Anda juga bisa melakukan olahraga ini dengan menambahkan bobot beban setelah menguasai atau mulai terbiasa melakukan squat.

2. Push Up

Bagi kamu seorang pemula, olahraga ini sangat cocok untuk dipraktekan. Push Up berguna untuk memperkuat tubuh bagian atas dan penting untuk pertumbuhan berat badan. Dengan melakukan olahraga ini, akan membantumu membangun otot di lengan dan bahu.

3. Lunges

Lunges membantu kamu membesarkan dan mengencangkan otot kaki dan pinggul. Cara ini termasuk salah satu cara efektif untuk menambahkan berat badan. Ketika melakukan olahraga ini Anda dapat menambahkan bobot atau mencoba berbagai variasi Lunge.

4. Tricep Dips

Melatih lengan dan punggung dengan cara sederhana dapat dilakukan di rumah. Anda bisa mencoba dengan berolahraga Tricep Dips. Cara ini efektif untuk menaikan berat badan karena dapat membantu pertumbuhan otot di bagian atas tubuh.