Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Tips Menambah Berat Badan, Pastikan Asupan Buah dan Protein Tercukupi

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |01:00 WIB
6 Tips Menambah Berat Badan, Pastikan Asupan Buah dan Protein Tercukupi
Tips untuk menambah berat badan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN besar orang mungkin ingin terlihat kurus, namun ada pula masyarakat yang justru berjuang menaikan berat badannya.

Saat ingin menambah berat badan, seseorang harus mengkonsumsi lebih banyak kalori. Selain itu Anda juga harus makan setiap tiga jam dan sangat disarankan untuk tidak melewatkan jam makan.

Jika kamu sedang melakukan cara untuk menambah berat badan, cobalah masukan smoothie buah, oatmeal, alpukat dan kacang-kacangan ke dalam daftar menu makananmu. Melansir dari Tuasaude pada Rabu (13/8/2023) berikut enam tips untuk menambah berat badan:

1. Makan setiap tiga jam

Makan setiap tiga jam ini penting untuk memastikan kamu meningkatkan konsumsi kalori dalam perharinya. Harus mengkonsumsi lebih banyak kalori, daripada yang dibakar jika Anda ingin menambahkan berat badan.

Tak hanya itu Anda juga harus menyimbangkan dengan karbohidrat, protein, dan lemak yang berkontribusi pada penambahan otot.

Diet

2. Sertakan protein dalam semua makanan

Memasukkan protein dalam semua makanan memastikan kadar asam amino dalam darah konstan sepanjang hari. Hal tersebut akan mendorong pemulihan otot yang baik setelah berolahraga. Kamu dapat memproleh protein dari daging, ayam, ikan, telur, keju, dan yogurt.

3. Konsumsi lemak baik

Daftar makanan yang kaya lemak baik diantaranya kacang tanah, alpukat, kelapa, minyak zaitun, dan biji-bijian. Selain itu lemak tersebut membantu penambahan massa otot dan tidak merangsang penambahan lemak dalam tubuh

4. Makan minimal tiga buah per hari

Cobalah tambah salad ke dalam menu makan siang ataau makan malam untuk membantu meningkatkan jumlah vitamin dan mineral dalam makanan anda. Fungsi dari makan buah ini untuk mengoptimalkan metabolism dan peningkatan massa otot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163819/diet-5c0Q_large.jpg
5 Cara Diet yang Benar dan Aman, Tetap Jaga Metabolisme Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161727/diet-plKZ_large.jpg
Mulai Diet dengan Cara yang Tepat, Intip Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/483/3153456/benarkah_sarapan_telur_rebus_bisa_bikin_kurus_ini_faktanya-1OuF_large.jpg
Benarkah Sarapan Telur Rebus bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/483/3128398/3_jenis_diet_sehat_yang_ngetren_setelah_liburan_lebaran-GuW8_large.jpg
3 Jenis Diet Sehat yang Ngetren Setelah Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/483/3108397/makin_populer_ini_5_manfaat_cuka_apel_untuk_kesehatan_tubuh-xZra_large.jpg
Makin Populer, Ini 5 Manfaat Cuka Apel untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/483/3101157/5_resep_salad_sayur_untuk_diet_praktis_dan_mudah_dibuat_di_rumah-GDKz_large.jpg
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement