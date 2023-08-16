Viral Video Bocah Laki-Laki Terinfeksi Rabies, Yuk Kenali Gejalanya

BELUM lama ini beredar video di sosial media yang memperlihatkan seorang anak laki-laki yang ketakutan saat berada di rumah sakit. Diduga anak laki-laki tersebut mengalami rabies yang sudah berat.

Mengutip dari Instagram @folknetizen, Rabu (16/8/2023), anak laki-laki itu sedang duduk di ranjang rumah sakit sambil ditemani oleh ibunda tercinta. Dirinya duduk dengan anteng, kedua kaki disilangkan kemudian tangannya dilipat di atas kaki.

Kemudian, seorang dokter rumah sakit datang dengan membawa selembar kertas. Dirinya mengipasi anak lelaki tersebut menggunakan kertas putih yang dibawanya. Hal ini membuat sang anak kaget serta ketakutan.

Dirinya langsung bergegas memeluk sang ibunda yang berada di sisi kirinya. Dalam video tersebut pun dokter tidak hanya mengipasi bocah laki laki itu. Dirinya mencoba mengibaskan angin dari kertasnya dalam beberapa waktu secara bertahap. Sang anak pun meresponnya dengan ketakutan.

Kejadian ini diduga bermula karena anak laki-laki tersebut digigit anjing dan terinfeksi rabies. Nahas, dirinya terlambat mendapatkan pertolongan hingga gejalanya memburuk dan sang anak dikabarkan meninggal dunia.

“Diduga bahwa bocah tersebut terlambat mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan hingga terjadilah gejala rabies yang sudah berat,” tulis @folknetizen dalam kolom caption Instagram

Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rabies memang dapat menyebabkan kematian. Rabies diperkirakan menyebabkan 59.000 kematian manusia setiap tahun di lebih dari 150 negara, dengan 95 persen kasus terjadi di Afrika dan Asia.

Merangkum dari WebMD, Rabu (16/8/202, tanda pertama seseorang terinfeksi rabies adalah demam. Seseorang mungkin merasa lelah atau lemah secara umum. Ada pula orang yang merasa sakit, kesemutan, atau terbakar di lokasi luka.