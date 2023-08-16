Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Polusi Udara Bikin Mental Terganggu?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:09 WIB
Apakah Polusi Udara Bikin Mental Terganggu?
Polusi udara berbahaya. (Foto: Consumer health)
KINI polusi udara di Jakarta makin parah. Banyak orang yang sakit batuk pilek, bahkan ISPA akibat polusi udara yang parah.

Menurut beberapa penelitian paparan polusi udara juga sampai menyebabkan gangguan kesehatan mental. Dari beberapa penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara polusi udara dengan tingkat stres yang tinggi, tekanan psikologis, peningkatan risiko demensia, alzheimer, dan depresi.

Bahkan penelitian terbaru secara khusus menunjukkan adanya dampak yang terjadi pada otak anak-anak, dikarenakan pada kondisi tersebut otak masih dalam mengalami perkembangan.

Selain itu, dampak yang terjadi juga dikarenakan adanya kandungan substansi kimia yang terdapat pada atmosfer sehingga membahayakan kesehatan. Polutan mikroskopis yang ada di udara juga dapat menyelinap masuk ke dalam sistem pernapasan hingga ke peredaran darah sehingga dapat mengakibatkan paru-paru, otak, dan jantung menjadi rusak.

Dikutip dari American Psychiatric Association, semua hal itu bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, perubahan suasana hati, penurunan fungsi kognitif, dan perubahan perilaku. Temuan tersebut pun dibenarkan dengan penelitian yang dilakukan di Korea, bahwa kelompok orang dengan paparan polusi udara yang tinggi menunjukkan gejala depresi, bahkan berkeinginan bunuh diri.

Halaman:
1 2
      
