Raffi Ahmad Unggah Foto dengan Badan Penuh Kabel, Lakukan Cek Medis?

RAFFI Ahmad mengunggah foto terbaru di akun media sosial Instagramnya @raffinagita1717 tengah menjalani pemeriksaan jantung dengan menggunakan metode elektrokardiogram (EKG).

Dalam unggahan tersebut Raffi terlihat bertelanjang dada sambil mengenakan banyak kabel yang ditempel pada bagian dada dan perutnya. Suami Nagita Slavina ini pun tampak berpose di atas alat treadmill dengan balutan celana pendek hitam dan sepatu.

Lantas apa yang sebenarnya dilakukan oleh Raffi Ahmad?

Dalam istilah kedokteran, Raffi menjalankan pemeriksaan elektrokardiogram atau (EKG). Metode ini dilakukan untuk memeriksa tanda-tanda penyakit jantung. Ini adalah tes yang mencatat aktivitas listrik jantung seseorang melalui tambalan elektroda kecil yang ditempelkan ke kulit dada, lengan, dan kaki.

Merangkum dari WebMD, Rabu (16/8/202) EKG adalah tes sederhana yang membantu menguji tanda-tanda penyakit jantung. Pemeriksaan EKG terbilang cepat, aman, dan tidak menyakitkan. Adapun beberapa kegunaan EKG diantaranya:

Memeriksa irama jantung

Melihat apakah Anda memiliki aliran darah yang buruk ke otot jantung Anda (ini disebut iskemia)

Diagnosis serangan jantung

Memeriksa hal-hal yang tidak normal, seperti otot jantung yang menebal

Mendeteksi jika ada kelainan elektrolit yang signifikan, seperti kalium tinggi atau kalsium tinggi atau rendah.

Bagaimana EKG Dilakukan?

Tenaga medis akan menempelkan 10 elektroda dengan bantalan perekat ke kulit dada, lengan, dan kaki Anda. Jika Anda seorang pria, Anda mungkin perlu mencukur bulu dada untuk memperoleh koneksi yang lebih baik.

Selama tes, Anda akan berbaring telentang sementara komputer membuat gambar, di atas kertas grafik, impuls listrik yang bergerak melalui jantung Anda. Pemeriksaan ini disebut EKG 'beristirahat'.

Selain itu pemeriksaan EKG juga dapat digunakan untuk memeriksa jantung saat berolahraga.