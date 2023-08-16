Sering Mual usai Makan? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

RASA mual usai makan sering kali terjadi pada seseorang. Mungkin hal ini terlihat sepele, namun tahukan bahwa respon tubuh ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja?

Olah sebab itu, sangat penting untuk mengetahui penyebab mual dan muntah setelah makan agar penderita bisa dengan segera mengatasi masalah tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023). Berikut penyebab dan cara mengatasi mual setelah makan.

Penyebab Rasa Mual setelah Makan

1. Kehamilan

Rasa mual ketika hamil biasanya akan dialami sebagian wanita yang memasuki trimester awal kehamilan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon yang dapat menyebabkan mual kapan saja. Mual paling sering terjadi pada pagi hari, namun sensasi ini dapat muncul sebelum dan sesudah makan.

2. Keracunan makanan

Keracunan makanan dapat disebabkan karena adanya bakteri, virus, parasit atau jamur yang masuk dan menginfeksi di dalam tubuh. jika infeksi tersebut semakin parah, maka rasa mual pun akan muncul pada sistem pencernaan.

3. Asam lambung

Kondisi ini dapat terjadi apabila asam lambung sedang naik. Jika kondisi ini dibiarkan dapat mengakibatkan iritasi pada mulut dan kerongkongan.

4. Sindrom Iritasi Usus Besar

Ini adalah kondisi gangguan pada saluran pencernaan usus yang gejalanya berupa sakit perut, diare, sembelit, dan mual.

5. Stres

Stres dan cemas ternyata juga dapat membuat mual setelah makan, hal ini lantaran saat otak mengalami stres dan melepaskan senyawa kimia maka senyawa tersebut akan masuk ke saluran pencernaan dan mengganggu bakteri di usus. Kondisi ini menyebabkan mual setelah makan.

6. Konsumsi obat tertentu

Beberapa obat bisa menjadi faktor penyebabnya. Sebab beberapa obat tersebut mengandung efek samping yang dapat menyebabkan mual seperti antikejang, obat diabetes, opioid, pereda nyeri dll.