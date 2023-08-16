Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Histerektomi, Metode Pengangkatan Rahim dari Tubuh

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:30 WIB
Mengenal Histerektomi, Metode Pengangkatan Rahim dari Tubuh
Mengenal histerektomi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL histerektomi berupa pengangkatan rahim dengan pembedahan. Selama proses ini pasien akan dibius total saat dokter menjalani operasi pengangkatan rahim dari tubuh.

Dikutip dari buku Panduan Kesehatan Keluarga, dr. Miriam Stoppard, pada Rabu (16/8/2023). berikut penjelasan lengkap terkait histerektomi, yuk disimak.

Penjelasan Histerektomi

Histerektomi adalah pengangkatan rahim atau uterus dengan metode pembedahan. Keputusan menjalani histerektomi tidak boleh dianggap remeh. Jika ingin melakukan histerektomi Anda tidak dapat hamil. Pada wanita muda yang melakukan histerektomi atau pengangkatan ovarium, harus ditangani dengan terapi sulih hormon (TSH).

Jenis-jenis Histerektomi

Histerektomi

Inilah jenis-jenis histerektomi yang perlu Anda ketahui:

1. Histerektomi Abdominomal Subtotal

Rahim, ovarium dan tuba fallopi diangkat, tapi leher rahim tetap utuh.

2. Hiterektomi Abdominomal Total

Ovarium, tuba fallopi, rahim, dan leher rahim angkat diangkat.

3. Histerektomi Radikal

Rahim, leher rahim, dan nodus limfe panggul diangkat melalui sayatan perut.

4. Histerektomi Vaginal

Histerektomi dilakukan melalui vagina sebagai ganti sayatan pada perut.

Alasan Melakukan Histerektomi

Histerektomi dapat dilakukan atas beberapa alasan berikut:

  • Untuk mengangkat kanker dalam organ panggul
  • Untuk menangani infeksi panggul berat yang tidak terkendali
  • Untuk menghentikan perdarahan rahim yang mengancam nyawa
  • Untuk mengangkat mioma yang menimbulkan perdarahan berlebihan dan nyeri
  • Untuk menangani prolaps
  • Untuk menangani endometriosis berat

