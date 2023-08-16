Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Usai Covid-19 Varian Eris, Kini Muncul Lagi Subvarian BA.6

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:26 WIB
Usai Covid-19 Varian Eris, Kini Muncul Lagi Subvarian BA.6
Mutasi varian Covid-19 (Foto:CBC)
A
A
A

VARIAN Covid-19 Varian Eris atau subvarian Omicron EG.5 belakangan ini cukup menjadi perhatian. Namun, saat ini kembali muncul lagi varian turunan dari Omicron yang dijuluki BA.6.

Dilansir dari Daily Mail, subvarian tersebut lantas membuat para ilmuwan Inggris kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mengenakan masker.

 varian Covid-19

Pasalnya, subvarian BA.6 itu disebut-sebut telah memicu lonjakan kasus di dua negara, yakni Denmark dan Israel.

Tak hanya itu saja, subvarian ini juga menimbulkan kekhawatiran baru. Para ilmuwan mengungkapkan, bahwa BA.6 memicu berkurangnya keefektifan vaksin yang saat ini telah beredar di masyarakat.

Hal itu disebabkan karena struktur virus yang mengalami mutasi atau perubahan ketika sedang menggandakan atau membuat salinan dirinya sendiri.

Meski demikian, hingga kini para ilmuwan belum bisa mengungkapkan lebih lanjut terkait karakteristik dan seberapa bahaya subvarian BA.6 tersebut.

Mereka juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik. Pasalnya, masih terlalu dini untuk menerapkan pembatasan seperti era pandemi karena kemunculan dari beberapa subvarian Omicron tersebut.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, organisasj kesehatan dunia (WHO) telah mengklarifikasikan strain virus corona EG.5 atau Eris yang beredar di Amerika Serikat dan China menjadi Variant of Interest (VOI).

Varian ini tidak menimbulkan lebih banyak ancaman kesehatan bagi masyarakat jika dibandingkan dengan virus lainnya.

Varian virus yang dikenal cepat akan penyebarannya tersebut diperkirakan telah ditemukan pada lebih dari 17 persen kasus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185136//ariana_grande-ROLf_large.jpg
Ariana Grande Positif COVID-19 di Tengah Promosi Film Wicked: For Good
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178473//pemerintah-YctM_large.jpg
Kasus ISPA hingga Influenza Melonjak di Jakarta, Pramono: Bukan Pandemi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177186//flu_covid-NT7i_large.jpg
Ancaman Penyakit Influenza Lagi Marak, Ini Bedanya Tipe A dan B 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177175//flu-2W4Q_large.jpg
Gejala Influenza yang Miliki Tipe A, B dan C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177099//penyakit_berpotensi_jadi_wabah_di_jakarta-FIGc_large.jpg
Dinkes Monitor Penyakit Berpotensi Jadi Wabah di Jakarta, Termasuk Covid-19 hingga ISPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173507//tbc-gCqv_large.jpg
Tekan Kasus Kematian Akibat TBC, Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement