15 Rekomendasi Beach Club di Bali Terbaru Wajib Dikunjungi 2023, Ada Milik Raffi Ahmad

BALI merupakan destinasi wisata favorit di Indonesia. Bukan hanya bagi wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Lantas, rekomendasi beach club atau klub pantai di Bali terbaru wajib dikunjungi 2023 ada apa saja?

Bali memang dikenal dengan keindahan alam dan keunikan tradisi budaya. Tak heran jika Pulau Dewata ini sering kali dijadikan rekomendasi untuk berlibur.

Selain menikmati makanan dan minuman yang lezat, para wisatawan juga disuguhkan dengan berbagai entertainment yang menarik. Sementara itu, waktu terbaik datang ke beach club adalah saat siang hari atau malam hari.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut rekomendasi beach club di Balil terbaru di wajib dikunjungi 2023.

La Brisa Beach Club

Rekomendasi beach club di Bali yang wajib dikunjungi 2023 pertama ada La Brisa. Di sini Anda bisa merasakan sensasi nuansa tropis.

Anda bisa dudulk santai di atas bean bags atau berenang dalam kolang yang menghadap langsung ke laut.

La Brisa pun memiliki spot menarik yang bisa untuk Anda berfoto bareng keluarga maupun orang tercinta.

La Brisa Beach Club Bali (MRHL'S)

Mari Beach Club

Beach club satu ini memiliki perpaduan resto dan bar dengan konsep bangunan tropis dan estetik. Ini merupakan tempat milik pasangan Raffoi Ahmad dan Nagita Slavina.

Bagi Anda yang ingin menikmati sunset, rasanya sangat tepat jika datang ke sini sambil menikmati menu favorit yang disediakan.

Mari Beach Club dibuka pukul 12.00 hingga 22.00 WITA.

Potato Head Beach Club

Berkunjung ke Seminyak, Anda bisa mampir ke Potato Head Beach Club. Tempat ini menjadi salah satu yang sering dikunjungi wisatawan.

Potato Head Beach Club memiliki menu cocktail yang enak dan makanan ringan bikin Anda ketagihan. Apalagi di sini ada alunan musik yang dimainkan DJ lokal dan internasional.

Potato Head Beach Club

Karma Beach

Main beach club tidak melulu menikmati hidangan saja lho. Anda yang ingi melihat pemandangan indah pantai bisa datang ke Le Club 22 bar dan Tiki Bar di Karma Beach.

Sama seperti tempat lainnya, di sini juga cocok bagi Anda yang ingin minum cocktail dengan suasana yang santai dan tropis. Cocktail-nya diracik oleh ahli mixology dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan alkohol berkualitas dari Eropa.

BACA JUGA: 5 Rekomendasi Destinasi Wisata di Seminyak Bali yang Jadi Favorit Turis

Atlas Beach Club

Atlas Beach Club merupakan terbesar di Bali dengan area bar dan bersantai yang menyenangkan. Pasalnya, di sana ada department store, restoran, klub malam, area kolam renang raksasa, dan bahkan air terjun buatan yang besar.

Atlas Beach Club Bali (Atlasbeachfest.com)

TT Beach Club

Berlokasi di Pantai Melastu Ungasan, Kuta, TT Beach Club jadi salah rekomendasi menarik ketika Anda berada di Bali.

Saat tiba, para tamu akan disambut dengan sambutan khas Bali. Mata akan dimanjakan dengan atraksi api dari para bartender. Puncak pertunjukan berada pada saat matahari tenggelam. Tempat ini menghadirkan pertunjukan seni Bali, yaitu salah satu tarian legendaris Hanoman.