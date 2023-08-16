Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Pantai Lalassa Tanjung Lesung, Hidden Gem Dekat Jakarta Cocok buat Healing

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |01:04 WIB
Intip Pesona Pantai Lalassa Tanjung Lesung, Hidden Gem Dekat Jakarta Cocok buat Healing
Pantai Lalassa, hidden gem di Tanjung Lesung, Banten cocok buat healing (Foto: KEK Tanjung Lesung)
A
A
A

BAGI Anda yang ingin melepas penat mencari suasana baru ke pantai dekat Jakarta, mungkin Pantai Lalassa bisa dicoba. Pantai Lalassa, berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten.

Pantai ini belakangan menjadi primadona wisatawan karena berbagai aktivitas wisata bisa dilakukan.

Seperti berenang di pinggir pantai, duduk-duduk santai di tepi pantai sambil minum kelapa muda, atau sekadar jalan santai di pinggir pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi.

Daya tarik Pantai Lalassa ialah air laut yang bening dan hamparan pasir yang bersih. Pada Agustus ini, air laut Pantai Lalassa sedang bening sebening kaca yang memanjakan mata.

Seorang wisatawan, Iwan mengaku begitu menikmati pemandangan air laut yang jernih dan tampak tenang ini.

Pantai Lalassa

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

Pria 29 tahun itu juga mengaku jenuh dengan wisata yang ada di Kota Tangerang Selatan plus kualitas udara yang sedang tidak baik-baik saja.

Alhasil, Iwan yang merupakan warga Tangsel itu mencoba melakukan variasi dengan berwisata alam.

Menurut Iwan, berwisata ke Tanjung Lesung sejatinya telah direncanakan sejak awal 2023, namun baru terlaksana bulan Agustus ini.

“Sebelumnya jalan-jalan di sekitar Tangerang dan Jakarta. Jadi, ingin coba (liburan) wisata alam. Ya udah, kami (putuskan) trip ke sini,” kata Iwan.

Pantai Lalassa

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

Ia beserta rekannya sangat menikmati suasana Pantai Lalassa. Bersantai sambil menikmati kelapa muda merupakan momen priceless baginya. Belum lagi ia bisa merasakan langsung kelembutan pasir Pantai Lalassa, dan birunya air laut.

"Lihat pemandangan pantai dengan air laut dan langit yang biru itu luar biasa. Enak banget," tuturnya.

Tanjung Lesung merupakan destinasi wisata paling pas buat healing bareng keluarga. Dengan keindahan alam pantai dan pemandangan sekitar Pantai Lalassa yang hijau plus dekat dari Jakarta, bisa menjadi obat pelepas penat dari rutinitas sehari-hari. Banyak aktivitas wisata bisa dilakukan seperti banana boat, donut boat atau snorkeling.

