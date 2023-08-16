Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kota Termaju di Indonesia, Nomor 1 Lagi Disorot karena Polusi Kian Parah

Salwa Izzati Khairana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:00 WIB
7 Kota Termaju di Indonesia, Nomor 1 Lagi Disorot karena Polusi Kian Parah
Simpang Susun Semanggi di Kota Jakarta. (Instagram @jktshootandgram)
A
A
A

INDONESIA memiliki 98 kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap-tiap kota memiliki kondisi perkembangan dan perekonomian yang berbeda.

Ada kota yang sudah maju dan memiliki fasilitas cukup lengkap dan modern baik dalam sektor pariwisata, perdagangan, perbankan, maupun jasa. Namun, ada juga kota yang masih terbilang tertinggal, misalnya dalam hal infrastruktur ataupun perekonomiannya.

Berikut 7 kota termaju di Indonesia yang telah Okezone rangkum.

 BACA JUGA:

Jakarta

Jakarta kini sedang disorot karena polusi udara yang memburuk. Polusi telah menjadi masalah Ibu Kota bertahun-tahun. Berulang kali ganti pemimpin, masalah polusi dan kemacetan seakan tak pernah selesai.

 Ilustrasi

Kota Jakarta (Okezone.com/Dede)

Jakarta masih menjadi kota termaju pertama di Indonesia berkat tingkat pertumbuhan ekonominya yang terbilang cukup pesat, mulai dari sektor properti, industri kreatif, perdagangan hingga keuangan.

Selain pertumbuhan ekonomi, Jakarta juga ditunjang dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan serba modern. Bahkan lembaga pemerintah berpusat di kota ini.

 BACA JUGA:

Surabaya

Sama seperti Jakarta, ibu kota Jawa Timur ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, misalnya bandara internasional dan dua pelabuhan laut.

Surabaya juga menjadi pilihan banyak orang untuk menempuh pendidikan, serta menjadi kawasan pusat perdagangan baik bisnis maupun industri.

 Ilustrasi

Alun-Alun Kota Surabaya

Industri-industri yang berkembang pesat di Surabaya ada elektronik, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, dan pengolahan makanan.

 BACA JUGA:

Sementara kondisi pembangunan perekonomiannya cukup pesat.

Medan merupakan salah satu kota terbesar dan termaju di Pulau Sumatera. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tak heran banyak orang mencoba untuk mengadu nasib di kota ini.

Perekonomian kota Medan ditunjang baik sektor pariwisata, industri maupun perdagangan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement