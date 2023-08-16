7 Kota Termaju di Indonesia, Nomor 1 Lagi Disorot karena Polusi Kian Parah

INDONESIA memiliki 98 kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap-tiap kota memiliki kondisi perkembangan dan perekonomian yang berbeda.

Ada kota yang sudah maju dan memiliki fasilitas cukup lengkap dan modern baik dalam sektor pariwisata, perdagangan, perbankan, maupun jasa. Namun, ada juga kota yang masih terbilang tertinggal, misalnya dalam hal infrastruktur ataupun perekonomiannya.

Berikut 7 kota termaju di Indonesia yang telah Okezone rangkum.

Jakarta

Jakarta kini sedang disorot karena polusi udara yang memburuk. Polusi telah menjadi masalah Ibu Kota bertahun-tahun. Berulang kali ganti pemimpin, masalah polusi dan kemacetan seakan tak pernah selesai.

Kota Jakarta (Okezone.com/Dede)

Jakarta masih menjadi kota termaju pertama di Indonesia berkat tingkat pertumbuhan ekonominya yang terbilang cukup pesat, mulai dari sektor properti, industri kreatif, perdagangan hingga keuangan.

Selain pertumbuhan ekonomi, Jakarta juga ditunjang dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan serba modern. Bahkan lembaga pemerintah berpusat di kota ini.

Surabaya

Sama seperti Jakarta, ibu kota Jawa Timur ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, misalnya bandara internasional dan dua pelabuhan laut.

Surabaya juga menjadi pilihan banyak orang untuk menempuh pendidikan, serta menjadi kawasan pusat perdagangan baik bisnis maupun industri.

Alun-Alun Kota Surabaya

Industri-industri yang berkembang pesat di Surabaya ada elektronik, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, dan pengolahan makanan.

Sementara kondisi pembangunan perekonomiannya cukup pesat.

Medan merupakan salah satu kota terbesar dan termaju di Pulau Sumatera. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tak heran banyak orang mencoba untuk mengadu nasib di kota ini.

Perekonomian kota Medan ditunjang baik sektor pariwisata, industri maupun perdagangan.