Pernah Dikunjungi Jokowi, Ini 5 Tempat Wisata Populer di Kepulauan Tanimbar Maluku

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat Kepulauan Tanimbar saat Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 Agustus 2023 pagi. Baju adat Tanimbar mengandung makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antar manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial serta spiritual.

Tanimbar merupakan kepulauan cantik di Provinsi Maluku yang bertabur tempat wisata menarik. Jokowi pernah berkunjung langsung ke Tanimbar pada Jumat 2 September 2022. Jokowi dapat sambutan hangat dari warga Tanimbar.

Jokowi merupakan Presiden kedua yang mengunjungi Tanimbar setelah Soekarno pada 1958.

Berikut 5 tempat wisata populer di Kepulauan Tanimbar :

1. Pintu Batu Batlosa

Pintu Batu atau Batlosa di Desa Latdalam merupakan wisata ikonik di Kepulauan Tanimbar. Dinamakan Batlosa karena memiliki arti ‘pintu pantai’. Wisatawan bisa melihat batu karang kokoh di lautan. Lubang bagian tengahnya tercipta dari hasil erosi air laut yang terlihat seperti pintu.

Batlosa di Tanimbar (Facebook Batdar Tv)

2. Patung Kristus Raja Semesta Alam

Monumen Patung Yesus Kristus Raja Semesta Alam setinggi 25 meter di Desa Wisata Olilit, Tanimbar Selatan merupakan objek wisata rohani yang dibangun pada 2004 dan digunakan juga untuk aktivitas keagamaan umat Katolik.

Di sini, wisatawan bisa sekaligus mempelajari sejarah dan kebudayaan Tanimbar.

Patung Kristus Raja Semesta Alam di Olilit, Tanimbar (jadesta.kemenparekraf.go.id)

3. Pulau Seira

Pulau Seira terkenal akan kekayaan hasil lautnya seperti kerapu dan lobster. Wisatawan yang datang wajib sekali untuk mencoba berbagai

hidangan laut, sembari menikmati pemandangan lautnya yang bersih dan tanang.

Waktu yang paling dinantikan saat berada di pulau Seira ini adalah, momen sunset atau sunrise yang memukau dan tak akan terlupakan.