Nicole's River Park: Lokasi, Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

Nicole's River Park, destinasi wisata keluarga di Bogor, Jawa Barat (Foto: dok. Alvin Pranata)

BOGOR kerap menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan hari libur. Sebab, kota ini kaya destinasi wisata yang unik dan menarik hingga membuat Bogor selalu jadi pribadona.

Selain wisata puncak dan kebun tehnya yang terkenal, banyak destinasi wisata kece lainnya di Kota Hujan. Salah

satunya yakni Nicole’s River Park, yang merupakan wisata baru yang terletak di Jalan Raya Puncak Cianjur No. 57, Desa Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Telah beroperasi sejak Desember 2022 lalu, tempat wisata ini sangat cocok bagi Anda yang ingin liburan bersama keluarga.

Banyak hal unik dan bagus yang dapat Anda lihat dan kelilingi untuk mengabadikan tiap momen menarik di sini.

Berikut berbagai informasi seputar objek wisata Nicole’s River Park sebagaimana Okezone himpun dari berbagai sumber;

(Foto: IG/@nicolesriverpark)

Aktivitas wisata

Anda akan disambut dengan pemandang wisata bawah laut Deep Sea yang cocok untuk anak-anak bermain di sini.

Tak hanya itu, di sini terdapat juga hutan ajaib dan Anda dapat merasakan sensasi keliling dunia dari China, Korea, dan rasakan vibes ala Santorini dengan pemandangan bangunan megah yang bewarna biru putih.

Ada pula nuansa Jepang yang indah akan bunga sakuranya dan bangunan pagoda yang menjulang tinggi.

Anda juga dapat berfoto bersama keluarga di tiap objek yang estetik ini. Terdapat juga mini zoo untuk anak-anak yang menyukai hewan. Tak lupa juga, Anda dapat mencoba wahana flying fox sambil menikmati pemandangan air sungai yang sejuk.

(Foto: dok. yulianto chandra)

Fasilitas

Bagi anda yang suka kuliner jangan khawatir, di sini juga terdapat Nicole’s Restaurant dengan menu yang enak dan beragam. Selain itu disediakan juga tempat parkir yang luas, mushola, toilet, toko baju untuk menemani perjalanan liburan Anda yang menyenangkan.

Harga tiket masuk

Wisata Nicole’s River Park ini dibuka pukul 08.00 – 20.00 WIB. Berikut daftar harga tiket masuk yang dapat Anda pilih untuk liburan nanti.