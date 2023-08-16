Serunya Menyusuri Terowongan 250 Km di Ho Chi Minh City, Saksi Bisu Perang Vietnam-Amerika

VIETNAM sejak 2022 lalu telah membuka kembali layanan perjalanan wisata agar cepat pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Pelancong bisa mengunjungi berbagai destinasi, salah satunya Ho Chi Minh, yakni kota terpadat kedua yang juga menyimpan banyak peninggalan sejarah perang.

Mengutip ANTARA, kota yang dulunya bernama Saigon itu kini berganti nama menjadi Ho Chi Minh setelah digabungkan dengan Provinsi Gia Dinh pada 1975. Nama Ho Chi Minh diambil dari nama presiden pertama Vietnam.

Terdapat 15 juta penduduk yang tinggal di Kota Ho Chi Minh yang memiliki luas 2.000 kilometer persegi. Kota ini dikenal sangat hidup dan aktivitasnya yang maju.

(Foto: IG/@lukemcameron)

Kota ini juga sarat akan wisata sejarah yang bisa Anda temui, mulai dari bangunan hingga fakta-fakta sejarah perang Vietnam. Anda bisa menggunak

Nah, jika penasaran ingin mengetahui sejarah perang Vietnam dengan Amerika, Anda bisa mengunjungi terowongan Cu Chi atau Cu Chi Tunnel yang panjang aslinya sekitar 250 km di dalam tanah di hutan Cu Chi.

Untuk mengunjungi terowongan bersejarah yang dibangun tentara Vietnam itu Anda hanya perlu waktu perjalanan kurang lebih 2 jam dari pusat kota.

(Foto: ANTARA/Fitra Ashari)

Untuk memasuki terowongan Cu Chi, pengunjung dikenakan tarif 35.000 Dong Vietnam atau sekitar Rp22.000.

Dalam tur ini, wisatawan akan diajak berjalan kaki mengelilingi hutan. Wisatawan juga bisa menonton film dokumenter penjelasan tentang sejarah perang Vietnam kontra Amerika dalam bahasa Inggris di dalam rumah beratap daun kering.