3 Matsuri Terbesar di Jepang, Acaranya Seru Menarik Perhatian Wisatawan

Kanda Matsuri, salah satu festival budaya terbesar di Jepang. (Foto: CGTN.com)

MATSURI atau festival merupakan sebuah perayaan yang dilakukan masyarakat Jepang dengan suka cita. Ada tiga matsuri besar di Jepang yang berlangsung di kuil Buddha. Apa saja?

Setiap negara memiliki kebudayaan yang unik dan menarik daya tarik para wisatawan. Indonesia misalnya ada Festival Kebudayaan Betawi. Nah di Jepang ada matsuri.

Di sini Anda tidak hanya melihat kostum, juga ada mikoshi yang merupakan kuil kecil yang dipercaya mewakili kendaraan dewa dan diarak sejumlah orang mengelilingin lingkungan sekitar matsuri.

Mengutip berbagai sumber, berikut tiga matsuri di Jepang.

Gion Matsuri

Gion Matsuri merupakan festival yang diadakan di Kyoti selama sebulan penuh pada Juli. Acara pun dimulai dari ritual kippu iri dan diakhiri dengan ritual nagoshinoharae.

Puncak-puncak perayaan Gion Matsuri berupa:

Yoiyoiyama (malam sebelum Yoiyama, 15 Juli)

Gion matsuri (japan.travel)

Yoiyama (malam sebelum prosesi, 16 Juli)

Yamaboko-junkō (prosesi Yamaboko, 17 Juli).

Prosesi Yama dan Hoko di jalan utama kota Kyoto dipercaya dapat mengumpulkan segala penyakit menular. Yama dan Hoko pulang ke lokasinya masing-masing setelah puncak perayaan selesai untuk segera dibongkar dan disimpan di gudang. Yama dan Hoko konon harus segera dibongkar sebelum penyakit menular kembali berjangkit di permukiman penduduk.

Gion Matsuri diselenggarakan secara bersama oleh kuil Ayatokunaka dan kuil Yasaka yang merupakan salah satu dari tiga festival terbesar di Kyoto bersama dengan Aoi Matsuri dan kuil Heinajingu.

Ada pun jadwal perayaan dilakukan pada 1 Juli Kippu iri (ritual yang menandai dimulainya Gion Matsuri) dan 2 Juli Kujitori shiki (upacara penarikan undian).

Tenjin Mastsuri

Festival ini diselenggarakan di Kota Osaka oleh kuil Osaka Temmangu pada 24 Juli dan 25 Juli. Biasanya masyarakat pun akan berbondong-bondong datang ke sana untuk berdoa pada Dewan Pendidikan, sehingga bisa meraih kesuksesan dan kesehatan.

Uniknya, pada puncak festival parade akan ada orang-orang berbaris dan berjalan kaki dengan menggunakan pakain tradisional Jepang. Tak hanya itu, ada pula masyarakat yang menaiki perahu dengan hiasan lampion di Sungai Osaka.

Acara semakin menarik ketika malam tiba, di mana Anda bisa melihat pertunjukkan kembang api.