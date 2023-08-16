Survei : Bali dan Yogyakarta Jadi Destinasi Liburan Favorit Wisatawan Gen-Z dan Milenial

BALI dan Yogyakarta menjadi destinasi liburan favorit traveler dari kalangan generasi Z dan milenial di Indonesia. Sementara wisata alam termasuk pantai masih jadi pilihan paling disukai oleh wisatawan dari semua usia atau generasi.

Hal ini terungkap dari survei yang dilakukan RedDoorz Indonesia dengan melibatkan 139 pelanggannya. Survei dilakukan pada Juli 2023 atau masa periode libur sekolah, untuk memahami perilaku dan kebiasaan wisatawan dalam liburan.

BACA JUGA:

Dalam keterangan tertulis dari RedDoorz Indonesia yang diterima Okezone, Rabu (16/8/2023), dari 139 responden yang disurvei masing-masing terdiri dari kalangan Gen-Z (usia 15-26 tahun), milenial (27-42 tahun), dan Gen-X (usia 43-58 tahun).

Berdasarkan hasil survei, 67% wisatawan dari ketiga kelompok usia cenderung memilih berlibur bersama keluarga dengan jumlah hari yang dihabiskan paling banyak selama 7 hari. Untuk wisatawan Gen-Z, selain berlibur bersama keluarga, mereka juga banyak yang memilih berlibur bersama temannya (32%).

Obelix Hills di Yogyakarta

Adapun media sosial seperti Instagram (77%), TikTok (58%), dan Youtube (28%) menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh wisatawan Gen-Z dan milenial untuk mendapatkan inspirasi tujuan berlibur. Sementara mereka yang berada pada usia Gen-X lebih banyak yang masih mengandalkan rekomendasi teman atau keluarganya dalam mencari referensi liburan (62%).

BACA JUGA:

Dalam hal pemilihan destinasi berlibur, wisata alam (54%) seperti gunung dan pantai, serta wisata kota (47%) menjadi 2 destinasi wisata favorit pilihan semua generasi. Namun dalam hal kota tujuan favorit, Gen-Z dan milenial memilih berlibur di Yogyakarta.

Sementara wisatawan Gen-X banyak yang memfavoritkan Bali sebagai destinasi tujuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua destinasi tersebut masih menjadi daya tarik sebagai lokasi favorit untuk menghabiskan liburan bersama keluarga.