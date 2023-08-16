Misteri Waduk Bunder Gresik, Pusat Kerajaan Jin Main Gamelan dan Dihuni Siluman Naga

WADUK Bunder di Desa Banjarsari, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menyimpan beragam cerita horor. Di balik keindahannya, ada kisah misteri yang melegenda. Konon waduk ini disebut pusat kerajaan gaib. Ada siluman naga dan sering terdengar suara gamelan misterius.

Ada pulau kecil bernama Gemuk atau Bagending di Waduk Bunder yang dianggap tempat sakral dan penuh misteri oleh penduduk sekitar. Konon sering terdengar suara gamelan, padahal lokasinya hanya rawa berumput dan dikelilingi air.

Kemudian saat musim kemarau dan air waduk surut, Gemuk tidak memperlihatkan bentuknya semakin tinggi. Begitu juga saat musim hujan, di mana air waduk meninggi, Gemuk tidak tenggelam.

Dikutip dari channel YouTube MSPe Story, konon ada ular raksasa atau naga di Gemuk Waduk Bunder.

Ada kepercayaan unik di kalangan warga sekitar. Sebelum memanen ikan, pengelola waduk akan mengadakan gelaran wayang. Jika tidak digelar konon akan terjadi hal buruk.

Menurut cerita, konon pernah suatu kali penyewa waduk tidak melakukan pergelaran wayang. Lalu setelah itu ikan yang didapat sedikit, dan malahan lebih banyak ular berukuran kecil.