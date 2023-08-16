Catat! Ini Rute Transjakarta RoyalTrans B24 Jurusan Bekasi Timur-Kalideres

TRANSJAKARTA jadi salah satu moda transportasi umum yang kini banyak diminati masyarakat. Transjakarta pun membuka beberapa jalur baru, salah satunya rute TransJakarta Royaltrans B24 yang merupakan rute Bekasi Timur-Kalideres.

Royaltrans merupakan moda Transjakarta dengan tarif atas atau premium yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat duduk dengan busa lebar dan reclining seat, USB port di setiap kursi.

Selain itu, ada pula 12 kamera CCTV yang memantau setiap area dalam dan luar busa untuk bagasi barang.

Infromasi rute B24

