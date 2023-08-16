Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kado HUT Ke-78 RI, Arca Singosari yang 3 Abad Dikuasai Belanda Dipulangkan ke Tanah Air

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:35 WIB
Kado HUT Ke-78 RI, Arca Singosari yang 3 Abad Dikuasai Belanda Dipulangkan ke Tanah Air
Bonnie Triyana bersama tim ahli repatriasi berpose dengan arca singosari di Belanda jelang dipulangkan ke Indonesia. (Twitter @bonnietriyana)
ARCA Singosari yang sudah tiga abad dikuasai Belanda akan dipulangkan ke Tanah Air pada Kamis 17 Agustus 2023. Ini jadi kado indah dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Kabar baik ini disampaikan sejarawan dan kurator museum Indonesia, Bonnie Triyana melalui akun Twitternya @bonnietriyana.

Bonnie yang juga redaktur senior majalah sejarah online terpopuler di Indonesia mengaku dirinya bersama sejarawan Dr. Sadiah Boonstra mendampingi tim ahli repatriasi dari Indonesia, Dr. Junus Satrio, Prof. Irma dan Dr. Ninie Susanti turut memeriksa pengemasan arca singosari.

Dia membagikan potret dirinya memeriksa pengemasan salah satu harta karun Indonesia yang sempat dijarah di zaman penjajahan Belanda itu, bersama tim ahli repatriasi.

“Setelah tiga abad berada di Belanda, akhirnya pulang! Saya dan Dr. Sadiah Boonstra mendampingi tim ahli repatriasi: Dr. Junus Satrio, Prof. Irma dan Dr. Ninie Susanti memeriksa pengemasan arca Singosari sebelum dikirim ke tanah air tepat pada hari kemerdekaan, 17 Agustus 2023,” ujar Bonnie melalui akun Twitter @bonnietriyana dikutip, Rabu (16/8/2023).

 

Meski banyak warganet yang antusias terhadap kabar baik tersebut, tak sedikit juga warganet yang berkomentar dan berpendapat bahwa arca tersebut akan lebih baik dibiarkan di Belanda.

Pasalnya, banyak yang menilai, arca tersebut nantinya akan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, Bonnie lantas mengingatkan warganet untuk berpikir positif.

Pasalnya, sebelumnya, salah satu arca yang telah dikembalikan di Belanda, hingga saat ini masih tersimpan aman di Museum Nasional Indonesia yang ada di Jakarta.

“Udh bener disimpen d Belanda om, nyampe sini mah kalo ga vandalism ya dicuri utk dijual k kolektor,” ujar @ad******

“Anda perlu tahu, pada 1978 Belanda sdh kembalikan arca Prajnapramita dan sebagian kecil harta jarahan dr Lombok. Sampe skrg koleksi itu msh aman dan terawat baik di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Khawatir boleh aja tp jgn sampai hentikan langkah kita utk jd lebih baik,” timpal Bonnie.

