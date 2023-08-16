Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Capybara Tidak Takut dengan Buaya? Simak Faktanya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:00 WIB
Kenapa Capybara Tidak Takut dengan Buaya? Simak Faktanya
Capybara dan buaya di pinggir sungai. (Foto: Shutterstock)
BUAYA dikenal sebagai predator air yang ganas. Bertubuh besar, bergigi tajam dan bergerak cepat membuat reptil ini sangat disegani. Bisa memangsa hewan apa saja bahkan manusia sekalipun. Tapi, buaya tak mau memakan capybara. Kedua hewan ini cenderung bersahabat.

Lalu kenapa sampai capybara tidak takut dengan buaya yang terkenal pemangsa top yang mengerikan?

 BACA JUGA:

Mengutip dari Youtube CRC Channel, capybara adalah hewan yang sangat sosial, biasanya hidup secara berkelompok dengan jumlah mulai dari 10 hingga 100 ekor per kelompok.

Capybara juga juga merupakan hewan yang membutuhkan banyak air untuk hidup, sehingga banyak ditemukan hidup di daerah dengan vegetasi yang lebat dan dekat sumber air seperti kolam, sungai maupun danau. Bahkan capybara banyak menghabiskan waktu di dekat ataupun di dalam air.

 Ilustrasi

Buaya 

Di habitat aslinya, capybara hidup di lingkungan dengan banyak predator seperti jaguar, anaconda, dan buaya.

Akibatnya, kebanyakan capybara tidak bisa hidup sampai dewasa lantaran terlebih dahulu dimangsa oleh predator di lingkungannya.

Namun saat capybara dan buaya saling bertemu, buaya tidak memangsa capybara dan cenderung saling mengabaikan. Meski terkadang buaya juga memangsa anak capybara. Namun, buaya sangat jarang memangsa capybara dewasa.

