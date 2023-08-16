Promo Hotel Mulai dari Rp100 Ribu Aja di Mister Aladin! Yuk Liburan

TRAVELER, yuk ambil promo hotel di Mister Aladin! Mulai dari Rp100.000 saja, Anda sudah bisa menginap di hotel-hotel pilihan yang punya suasana nyaman serta pelayanannya yang menyenangkan!

Pas banget nih buat Anda yang ingin merayakan kemerdekaan Indonesia dengan liburan. Mau ke luar kota? Tinggal pesan penginapan di Mister Aladin. Begitu juga buat Anda yang ingin staycation, ada banyak banget pilihan hotel menarik!

BACA JUGA:

Jangan sampai ketinggalan ya! Soalnya periode promonya terbatas nih. Pastikan Anda rencanakan liburan dari sekarang, dan buruan booking hotelnya sebelum kehabisan lalu menyesal!

Ajak juga orang terdekat Anda ya buat ikutan promo ini supaya bisa liburan bareng dengan harga super hemat! Selain itu, pergi bareng teman atau keluarga dapat membuat liburan jadi lebih seru dan berkesan lho.