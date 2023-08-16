Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Kepulauan Tanimbar Maluku yang Pakaian Adatnya Dikenakan Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:01 WIB
Mengenal Kepulauan Tanimbar Maluku yang Pakaian Adatnya Dikenakan Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat Kepulauan Tanimbar saat Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 Agustus 2023 pagi.

Baju adat Tanimbar mengandung makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antar manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial serta spiritual.

 BACA JUGA:

Tanimbar merupakan kepulauan cantik di Provinsi Maluku. Jokowi bersama Ibu Negara Iriana pernah berkunjung langsung ke Tanimbar pada Jumat 2 September 2022.

Jokowi merupakan Presiden RI kedua yang mengunjungi Tanimbar setelah Soekarno pada 1958.

 BACA JUGA:

Secara geografis, Tanimbar berbatasan langsung dengan laut Banda, di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan laut Timor dan Arafura, bagian barat berbatasan dengan gugus Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan bagian timur berbatasan dengan laut Arafura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement