Mengenal Kepulauan Tanimbar Maluku yang Pakaian Adatnya Dikenakan Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar saat mengikuti Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra)

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat Kepulauan Tanimbar saat Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 Agustus 2023 pagi.

Baju adat Tanimbar mengandung makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antar manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial serta spiritual.

Tanimbar merupakan kepulauan cantik di Provinsi Maluku. Jokowi bersama Ibu Negara Iriana pernah berkunjung langsung ke Tanimbar pada Jumat 2 September 2022.

Jokowi merupakan Presiden RI kedua yang mengunjungi Tanimbar setelah Soekarno pada 1958.

Secara geografis, Tanimbar berbatasan langsung dengan laut Banda, di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan laut Timor dan Arafura, bagian barat berbatasan dengan gugus Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan bagian timur berbatasan dengan laut Arafura.