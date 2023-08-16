Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rute Bus Transjakarta 2A Pulo Gadung-Rawa Buaya, Ini Jalur-Jalur yang Dilintasi

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:00 WIB
Rute Bus Transjakarta 2A Pulo Gadung-Rawa Buaya, Ini Jalur-Jalur yang Dilintasi
Bus Transjakarta. (Foto: Okezone.com)
RUTE bus Transjakarta 2A meliputi perjalanan dari Pulo Gadung ke Rawa Buaya dan sebaliknya. Bus reguler BRT atau Bus Rapid Transit yang melayani rute ini beroperasi 7 hari dalam sepekan dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

Bus Transjakarta 2A memiliki 25 pemberhentian dari Pulo Gadung ke Rawa Buaya dengan total waktu perjalanan sekitar 88 menit. Tarifnya hanya Rp3.500.

Perjalanan dimulai dari Pulo Gadung ke Bermis, Pulo Mas, ASMI, Pedongkelan, Cempaka Timur, RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar Cempaka Putih, Rawa Selatan, Galur, dan Senen.

 

Lalu, akan dilanjutkan melalui rute Kwitang, Balai Kota, Petojo, RS Sumber Waras, Grogol 1, Jelambar, Indosiar, Taman Kota, Jembatan Gantung, Dispenda Samsat Barat, Jembatan Baru, dan pemberhentian terakhir di halte Transjakarta Rawa Buaya. Begitu juga sebaliknya dari Rawa Buaya ke Pulo Gadung.

Jalur transjakarta ini juga menghubungkan area Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat, sehingga penumpang akan selalu ramai.

Berikut rute lengkap bus Transjakarta koridor 2A reguler BRT :

