Ejek Penumpang Lain Gemuk, Seorang Pemuda Diusir Pramugari dari Pesawat

SEORANG pria muda dikeluarkan dari pesawat karena mengeluh dan mengejek fisik penumpang gemuk di sebelahnya. Dia minta dipindahkan kursi, tapi pramugari malah mengusirnya.

Pria berusia 18 tahun itu membagikan kisahnya di forum online Reddit. Namun, bukannya dapat dukungan, dia malah dikecam oleh oleh warganet. Netizen justru mendukung sikap pramugari yang mengeluarkannya dari pesawat.

Melansir dari Mirror, Kamis (17/8/2023), pemuda itu menceritakan kejadian bermula saat dia menuju kursinya di pesawat. Namun, penumpang gemuk yang duduk disebelahnya mengambil sebagian kursinya. Kemudian, dia mengeluh kepada pramugari dan memaksa untuk dipindahkan.

BACA JUGA:

Pramugari menjelaskan bahwa kursi dalam penerbangan sudah penuh, sehingga tidak bisa pindah kursi. Tetapi, pria ini merasa tidak nyaman dan mengeluhkan maskapai yang ia tumpangi.

Dalam unggahannya di Reddit, pria tersebut menuliskan, "komentar ini membuat pramugari memanggil saya dengan kasar dan menyebut saya tidak sopan, membuat saya dikeluarkan dari pesawat, meskipun dia meyankinkan saya bahwa saya akan diberi kompensasi untuk masalah ini karena saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak pergi untuk liburan.”

Dia mengatakan bahwa sesama penumpang juga memanggilnya “fatphobia s***, dan penumpang lain “menatap saya dengan tatapan jijik”. Pria itu mengaku sadar beberapa orang percaya bahwa dia adalah “orang jahat” karena komentar dan keluhannya tentang tubuh penumpang.

BACA JUGA:

Kemudian, pria tersebut mencari pembelaan di Reddit, namun tidak ada yang membelanya dan justru menuai kecaman.

“Anda bahkan tidak memiliki kesopanan untuk mengeluh kepada pramugari secara pribadi, dan dengan salah melampiaskan kekesalan Anda kepada mereka.” tulis seseorang di postingan Reddit.