Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Polusi Jakarta Memburuk, Kunjungan Wisatawan ke Kebun Raya Cibodas Meningkat

Antara , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |02:02 WIB
Polusi Jakarta Memburuk, Kunjungan Wisatawan ke Kebun Raya Cibodas Meningkat
Kebun Raya Cibodas di Cianjur, Jawa Barat. (Foto: Upang Tan)
A
A
A

PENGELOLA Kebun Raya Cibodas (KRC) di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terutama dari DKI Jakarta selama satu pekan terakhir, seiring buruknya polusi udara di Ibu Kota.

General Corporate Communication PT Mitra Natura Raya Zaenal Arifin mengatakan bahwa masyarakat di perkotaan mencari udara sehat dan segar sejenak adalah salah satu solusi jangka pendek yang wajib dilakukan demi menjaga kesehatan di tengah-tengah kondisi seperti ini.

 BACA JUGA:

"Salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan healing dan mengunjungi Kebun Raya Cibodas. Melihat kondisi akhir-akhir ini terutama di Ibu Kota Jakarta sebagai salah satu kota dengan udara terburuk di dunia," katanya seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (17/8/2023).

 

Selama satu pekan terakhir, jumlah wisatawan khususnya dari DKI Jakarta dilihat dari nomor polisi kendaraan, ujar dia, meningkat baik pada akhir pekan atau pada hari kerja dari 1.000 orang menjadi 2.000 setiap harinya, mencari udara segar di kebun raya yang terletak di bawah kaki Gunung Gede-Pangarango.

 BACA JUGA:

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara (PM2.5) 40 persen, dengan demikian kualitas hidup orang di perkotaan sangat tidak sehat dan cenderung membahayakan.

"Kebun Raya adalah kawasan konservasi ilmiah yang merupakan lahan ditanami jenis tumbuhan yang ditujukan untuk pemanfaatan sebagai koleksi, penelitian, dan konservasi ex-situ milik BRIN, juga berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement