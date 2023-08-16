Ternyata Ini Alasan Kenapa Kebanyakan Pesawat Berwarna Putih

MESKI model dan warna badan pesawat berbeda-beda, namun Anda pasti akan lebih sering melihat kebanyakan badan pesawat berwarna putih. Tahukah Anda kenapa badan pesawat khususnya pesawat komersil lebih dominan berwarna putih?

Ternyata ini bukan hanya pilihan estetika, namun dirancang untuk alasan keamanan dan biaya.

Sementara cat putih saja mungkin tidak membuat pesawat terbang lebih aman, hal itu dapat membantu petugas pemeliharaan menemukan potensi masalah selama inspeksi.

Hal itu dikarenakan warna putih memudahkan untuk mengidentifikasi cacat pada mesin seperti retak, penyok, kebocoran oli atau komplikasi lainnya. Pada saat yang sama, jet bahan bakar putih dapat membuat pesawat lebih terlihat di udara yang dapat mengurangi kemungkinan menabrak burung.

Ini juga memudahkan untuk melihat apakah misi pencarian dan penyelamatan diperlukan dalam kasus ekstrem. Namun, perlu diperhatikan bahwa pesawat berwarna tidak lebih berbahaya untuk diterbangkan.

Pengamat penerbangan, Prof John Hansman mengatakan bahwa, tidak ada yang salah dengan mengecat pesawat dengan warna yang tebal.

Menurutnya, cat tersebut jelas membutuhkan biaya dan butuh galonan cat untuk memoles badan pesawat terbang dengan biaya yang tidak sedikit. Estimasi biaya pengecatan body pesawat yakni antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Sungguh harga yang fantastis bukan?