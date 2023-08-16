Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Kenapa Kebanyakan Pesawat Berwarna Putih

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |00:03 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Kebanyakan Pesawat Berwarna Putih
Pesawat kebanyakan dicat putih untuk lebih menghemat biaya (Foto: Instagram/@not_thecaptain102)
A
A
A

MESKI model dan warna badan pesawat berbeda-beda, namun Anda pasti akan lebih sering melihat kebanyakan badan pesawat berwarna putih. Tahukah Anda kenapa badan pesawat khususnya pesawat komersil lebih dominan berwarna putih?

Ternyata ini bukan hanya pilihan estetika, namun dirancang untuk alasan keamanan dan biaya.

Sementara cat putih saja mungkin tidak membuat pesawat terbang lebih aman, hal itu dapat membantu petugas pemeliharaan menemukan potensi masalah selama inspeksi.

Hal itu dikarenakan warna putih memudahkan untuk mengidentifikasi cacat pada mesin seperti retak, penyok, kebocoran oli atau komplikasi lainnya. Pada saat yang sama, jet bahan bakar putih dapat membuat pesawat lebih terlihat di udara yang dapat mengurangi kemungkinan menabrak burung.

Infografis Jendela Pesawat

Ini juga memudahkan untuk melihat apakah misi pencarian dan penyelamatan diperlukan dalam kasus ekstrem. Namun, perlu diperhatikan bahwa pesawat berwarna tidak lebih berbahaya untuk diterbangkan.

Pengamat penerbangan, Prof John Hansman mengatakan bahwa, tidak ada yang salah dengan mengecat pesawat dengan warna yang tebal.

Menurutnya, cat tersebut jelas membutuhkan biaya dan butuh galonan cat untuk memoles badan pesawat terbang dengan biaya yang tidak sedikit. Estimasi biaya pengecatan body pesawat yakni antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Sungguh harga yang fantastis bukan?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement