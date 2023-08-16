Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Cimahi Disebut Kota Tentara? Inilah 7 Alasan di Baliknya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:02 WIB
Kenapa Cimahi Disebut Kota Tentara? Inilah 7 Alasan di Baliknya
Armada tank di Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdikarmed) Cimahi, Jawa Barat (Foto: dok. Jeffry Andreas)
A
A
A

CIMAHI di Jawa Barat lazim disebut sebagai Kota Tentara. Kenapa demikian? Ya, Cimahi merupakan sebuah wilayah yang berlokasi di Jawa Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung.

Konon kata Cimahi terbentuk dari bahasa Sunda yakni 'Cai Mahi' yang artinya air yang cukup. Selain itu, Kota Cimahi juga dikenal dengan julukan Kota Tentara karena ada beberapa alasan di baliknya.

Nah, berikut Okezone rangkumkan 7 alasan kenapa Cimahi dijuluki Kota Tentara;

1. Dibangun dengan konsep militer

Menurut sejarahnya, Kota Cimahi dibentuk dengan konsep militer. Hal ini dilakukan karena pemerintah Hindia Belanda pada saat itu merasa pertahanannya di Pulau Jawa cukup rapuh.

2. Lokasi strategis

Karena letaknya yang strategis dengan jalur kereta api dan jalan raya, akhirnya Cimahi dijadikan sebagai pusat pendidikan militer. Pendirian pusat pendidikan militer dan fasilitasnya dilakukan pada 1886.

Kantor DPRD Cimahi

(Foto: Radio Backpacker Guesthouse)

3. Banyak pusat pendidikan militer

Seperti namanya, Cimahi dijadikan sebagai pusat pendidikan militer. Berikut daftarnya:

- Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdikarmed)

- Pusat Pendidikan Pengetahuan Militer Umum (Pusdikpengmilum)

- Sekolah Pelatih Infanteri Pusat Pendidikan Infanteri (SPI Pusdikif)

- Pusat Pendidikan Jasmani (Pusdikjas)

- Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal)

- Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan (Pusdikbekang)

- Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom)

- Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub)

Halaman:
1 2 3
      
