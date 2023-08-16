Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Serabi Merah Putih Kuah Kinca Spesial HUT Ke-78 RI, Manis dan Lembut

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:00 WIB
Resep Serabi Merah Putih Kuah Kinca Spesial HUT Ke-78 RI, Manis dan Lembut
Resep Serabi Merah Putih (Foto: Instagram/@linagui.kitchen)
MENYAMBUT HUT Ke-78 RI, resep kuliner bertemakan Merah Putih ramai dicari orang. Jika Anda juga mencari, resep spesial Hari Kemerdekaan RI berikut ini bisa menjadi pilihan.  

Resepnya adalah serabi merah putih kinca yang merupakan kuliner khas Bandung. Disebut serabi kinca, karena menggunakan tambahan kuah kinca yang terbuat dari santan, gula merah, dan tepung maizena.

Dalam momen dan semangat kemerdekaan, Linagui membagikan resep Serabi Merah Putih Kinca untuk menyemarakkan dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-78, berikut ini adalah resepnya dikutip dari Instagram @linagui.kitchen, Rabu (16/8/2023).

Serabi Merah Putih

Bahan:

150 gr tepung terigu segitiga

50 gr tepung beras

50 gr gula pasir

      
