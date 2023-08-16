4 Resep Tumpeng untuk Syukuran HUT RI, Enak dan Anti Gagal

MENYAMBUT Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, biasanya ada juga tumpeng sebagai hidangan yang identik dengan HUT RI sebagai ungkapan rasa syukur.

Biasanya tumpeng yang dipilih pun bertema kemerdekaan dengan nuansa merah putih. Namun, tumpeng dengan kreasi lain juga menjadi suguhan di perayaan Hari Kemerdekaan RI.

Berikut ini adalah 4 resep nasi tumpeng yang dapat dibuat untuk memeriahkan peringatan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023, Rabu (16/8/2023).

1. Resep Nasi Tumpeng Kemerdekaan Merah Putih





Bahan-bahan :

200 gram beras ketan, rendam selama 6 jam

800 gram beras

350 ml air

500 ml santan kelapa

2 batang serai

2 buah jeruk limau, diperas

4 lembar daun salam

7 buah tomat

Pewarna makanan merah secukupnya

garam secukupnya

air secukupnya

Cara membuat :

1. Haluskan tomat, paprika, dan sedikit air dengan menggunakan blender.

2. Campurkan 300 gram beras, beras ketan, serai, daun salam, jus tomat dan paprika, sejumput garam, air perasan jeruk limau, serta pewarna makanan dalam satu wadah.

3. Aduk rata sambil menambahkan air secukupnya.

4. Setelah tercampur merata, masak campuran beras tersebut dalam rice cooker hingga matang.

5. Siapkan wadah lain untuk mencampur sisa beras ketan, beras, serai, air perasan jeruk limau, daun salam, dan garam secukupnya.

6. Kukus campuran beras tanpa pewarna tersebut hingga matang sempurna.

7. Setelah keduanya matang, siapkan cetakan nasi tumpeng sesuai selera.

8. Susun hasil cetakan nasi tumpeng selang-seling untuk membentuk warna merah putih.

9. Tambahkan lauk-pauk sesuai selera untuk menghias tumpeng

2. Resep Nasi Tumpeng Mini

Bahan Nasi Kuning :

500 gram beras, dicuci bersih

2 lembar daun salam

1 batang serai

1 sendok teh kunyit bubuk

1 sendok teh kaldu bubuk ayam

1 sendok makan air jeruk nipis

250 ml air

150 ml santan kental

250 ml susu cair rendah lemak atau sesuai selera

Bahan Ayam Goreng :

1 ekor ayam dipotong menjadi 12 bagian

2 lembar daun salam

1 batang serai dimemarkan

2 sendok teh kaldu ayam bubuk

500 ml air

Bumbu Halus untuk Ayam Ungkep :

10 siung bawang putih

3 butir kemiri disangrai

3 cm lengkuas

2 cm kunyit

2 sendok teh ketumbar

1 cm jahe

1 sendok teh merica putih bubuk

⅓ sendok teh jintan bubuk

Bahan Pelengkap :

Tempe orek

Perkedel kentang

Telur dadar

Irisan timun

Alat Masak Resep Nasi Tumpeng Mini :

Siapkan alat-alat masak resep nasi tumpeng mini berikut ini

Rice Cooker

Wajan

Saringan

Cetakan kerucut untuk nasi tumpeng

Piring saji

Cara Membuat:

1. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih kedalam rice cooker. Masukkan daun salam, serai, kunyit, air, jeruk nipis, susu rendah lemak, santan, air, dan kaldu ayam bubuk. Masak nasi hingga matang.

2. Untuk membuat ayam goreng, tumis bumbu halus untuk ungkep ayam terlebih dahulu. Tumis bersama daun salam dan serai sampai halus. Masukan potongan ayam. Masak ayam sampai berubah warna.

3. Tuangkan air. Masak kembali dengan api sedang sampai ayam matang dan air menyusut ¾ bagian. Angkat ayam ungkep.

4. Goreng ayam sampai matang dan berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan.

5. Kemudian siapkan bahan-bahan pelengkap. Kocok lepas telur dadar dan goreng sampai matang. Lipat telur dan iris-iris memanjang.

6. Cetak nasi kuning yang sudah matang dengan cetakan kerucut mini untuk nasi tumpeng. Letakkan nasi tumpeng di bagian tengah piring.

7. Kemudian letakkan ayam goreng, perkedel, tempe orek, dan irisan timun di bagian pinggir mengelilingi nasi tumpeng.