Resep Kue Lapis Merah Putih, Spesial Hari Kemerdekaan RI Tahun 2023

JELANG Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023, resep bertema Merah Putih banyak dicari. Resep kue lapis merah putih dalam artikel ini bisa dijadikan inspirasi untuk sajian di HUT Ke-78 RI.

Seperti namanya, kue lapis merah putih merupakan jajanan pasar dengan lapisan warna merah dan putih seperti bendera Indonesia. Bila kue lapis umumnya berwarna-warni, kamu bisa mengkreasikannya jadi lebih seru dengan nuansa nasionalis.

Kue lapis merah putih ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang kenyal. Kuliner jajanan pasar ini tentu akan cocok disajikan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Berikut resep kue lapis merah putih dilansir kanal YouTube Mama Ci Memasak, Rabu (16/8/2023).

Bahan bahan :

- Tepung tapioka 350gr