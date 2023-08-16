Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Lapis Merah Putih, Spesial Hari Kemerdekaan RI Tahun 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:00 WIB
Resep Kue Lapis Merah Putih, Spesial Hari Kemerdekaan RI Tahun 2023
Resep kue lapis merah putih (Foto: YouTube/Mama Ci Memasak)
A
A
A

JELANG Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023, resep bertema Merah Putih banyak dicari. Resep kue lapis merah putih dalam artikel ini bisa dijadikan inspirasi untuk sajian di HUT Ke-78 RI

Seperti namanya, kue lapis merah putih merupakan jajanan pasar dengan lapisan warna merah dan putih seperti bendera Indonesia. Bila kue lapis umumnya berwarna-warni, kamu bisa mengkreasikannya jadi lebih seru dengan nuansa nasionalis.

Kue lapis merah putih ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang kenyal. Kuliner jajanan pasar ini tentu akan cocok disajikan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Berikut resep kue lapis merah putih dilansir kanal YouTube Mama Ci Memasak, Rabu (16/8/2023). 

Resep Kue Lapis Merah Putih

Bahan bahan :

- Tepung tapioka 350gr

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement