HOME WOMEN FASHION

Tampil Hot, Nana Mirdad Pose Pakai Bra Tali Tipis Pamer Punggung Mulus

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |00:05 WIB
Tampil Hot, Nana Mirdad Pose Pakai Bra Tali Tipis Pamer Punggung Mulus
Nana Mirdad (Foto: @nanamirdad/Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Nana Mirdad mencuri perhatian lewat unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. Nana Mirdad tampil seksi mengenakan bra tali tipis, seperti apa penampilannya?

Nana Mirdad merupakan salah satu artis yang penampilannya kerap menjadi sorotan. Tak hanya cantik, istri Andrew White tersebut kerap tampil seksi.

Nana Mirdad

Seperti pada foto yang diunggahnya di Instagram satu ini. Nana Mirdad berpose candid memamerkan punggung mulusnya yang seksi karena rambut panjangnya dikuncir.

Ini lantaran Nana Mirdad hanya mengenakan bra berwarna ungu yang memiliki model tali tipis. Dia memadukannya dengan bawahan rok warna senada yang membuat gaya seksinya terlihat modis.

Outfit tersebut memperlihat pinggang ramping Nana dari belakang. Body goals juga membuat ibu dua anak ini juga tetap terlihat seksi di usia 38 tahun.

Selain busana, Nana juga memakai banyak aksesoris untuk menunjang OOTD-nya. Mulai dari kalung, gelang, kacamata hingga jam tangan yang membuat penampilan seksinya makin kece.

Halaman:
1 2
      
