HOME WOMEN FASHION

Gaya Outfit Putri Ariani Latihan Nyanyi di Istana Negara, Menggelora dengan Merah Putih

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:00 WIB
Gaya Outfit Putri Ariani Latihan Nyanyi di Istana Negara, Menggelora dengan Merah Putih
Potret gaya OOTD Putri Ariani latihan di Istana Negara, (Foto: Instagram @arianinismaputri)
PUTRI Ariani jadi salah satu sosok anak muda berprestasi yang diundang untuk tampil di Istana Negara, untuk acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-78 yang digelar esok, Kamis 17 Agustus 2023.

Lewat akun Instagram pribadinya, Putri sempat potret dirinya melakukan persiapan tampil di Istana, berlatih bernyanyi. Gadis peraih Golden Buzzer kontes America’s Got Talent tersebut terlihat sangat bersemangat melakukan latihan.

Gaya penampilan Putri di latihan ini pun sudah menampilkan semangat Merah Putih. Ia terlihat berlatih dengan mengenakan OOTD, outfit perpaduan merah putih layaknya warna bendera Indonesia.

Putri terlihat menggunakan kaus lengan panjang putih, dilayer bersama outer blus lengan pendek berwarna merah. Uniknya, di bagian depan baju terlihat gambar kepulauan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Sementara untuk bawahannya, Putri Ariani terlihat menggunakan celana joger putih. Outfit ini dia padukan dengan kerudung pashmina putih yang dililit ke belakang serta sneakers putih yang memberikan kesan sporty.

