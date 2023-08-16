Potret Major 9, Juara 3 Indonesia's Got Talent 2023 yang Keren dan Stylish

POTRET Major 9 mencuri perhatian belakangan ini. Major 9 merupakan juara 3 Indonesia’s Got Talent 2023 dan membawa hadiah uang sebesar Rp75 juta.

Sejak awal, penampilan Major 9 asal Sulawesi Utara di Indonesia's Got Talent 2023 memang sudah menjadi sorotan publik. Ini lantara penampilan Major 9 yang luar biasa sampai mendapatkan 4 standing ovation dari para juri. Bahkan, Ivan Gunawan saja sebagai juri sampai menangis melihat penampilan mereka.

Major 9 merupakan sekelompok pemain musik yang membawakan penampilan berisi musik-musik tradisional dari Sulawesi Utara terutama suku Minahasa. Seperti Namanya Major 9 terdiri dari 9 anggota. Nama Major 9 sendiri diambil dari 9 sub suku di Minahasa.

Selain Major 9, terdapat kontestan lain yang juga memenangkan juara Indonesia’s Got Talent. Femme Fatale memenangkan juara ke 1, Darak Baradak memenangkan juara ke 2, Gita Handayani Aceh memenangkan juara ke 4, dan Toxic Girl memenangkan juara ke 5.

Pada malam grand final, Major 9 melakukan penampilan kolaborasi dengan Ryu Lawden. Ryu Lawden sendiri merupakan salah satu pianis terbaik yang perna mengikuti ajang Indonesia’s Got Talent pada 2022 lalu. Perpaduan Kolintang, Piano, dan Biola yang melantun dengan indah membuat juri dan penonton merinding seketika hingga mendapatkan standing applause atas penampilannya bak kelas dunia.

1. Penampilan Pertama Major 9

(Potret Major 9, Foto: Instagram/@gottalentid)

Ini merupakan penampilan pertama Major 9 di panggung Indonesia’s Got Talent. Mereka tampil stylish dengan blazer dan casual pants hitam dipadukan sneakers putih. Untuk perform, Major 9 juga mencuri perhatian. Memainkan alat musik Kolintang dengan keren membuat juri kagum dan berhasil lolos ke babak selanjutnya.

2. Kolaborasi Major 9 dan Gloria Jessica

(Potret Major 9, Foto: Instagram/@gottalentid)

Penampilan misterius yang dibawakan Major 9 dan Gloria Jessica sukses membuat penonton terkesima. Suara khas Gloria Jessica dipadukan dengan alat musik Kolintang sangat cocok dipadukan bersama. Sementara, penampilan Major 9 dengan setelan outfit formal serba hitam juga terlihat keren dan elegan.

3. Kolaborasi Sempurna Major 9 dan Novia Bachmid





(Potret Major 9, Foto: Instagram/@gottalentid)

Kolaborasi yang sempurna Major 9 dan Novia Bachmid. Membawakan aransemen yang luar biasa membuat penonton merinding sampai membuat Reza Arab selaku juri ikut shock. Gaya fashion Major 9 juga keren dengan setelan outfit formal jas dan casual pants hitam.