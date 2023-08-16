HUT Ke-78 RI, Rinaldy Yunardi Jadi Desainer yang Harumkan Nama Bangsa lewat Karyanya

PERJUANGAN para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah memang dilakukan dengan kerja keras dan pengorbanan. Kini, setelah 78 tahun sejak kita merdeka, Indonesia seharusnya sudah bisa menampilkan karya mereka di kancah internasional.

Memang, banyak anak bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan karya-karya mereka. Salah satunya adalah Rinaldy A. Yunardi, yang berjuang membuktikan bahwa karya desainer Indonesia pun layak dipakai oleh artis dunia.

Melalui unggahan Instagram pribadi @rinaldyyunardiofficial, kali ini gilaran Paris Hilton yang memamerkannya. Mengenakan outfit perpaduan warna hijau dan hitam untuk Roblox game, dalam foto itu, Paris Hilton pun tampak keren dengan visor atau kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya.

Kacamata hitam inilah yang dibuat oleh Rinaldy A. Yunardi. Desainer aksesoris ternama Indonesia ini pun awalnya mengaku kaget tiba-tiba melihat Paris Hilton memakai hasil karyanya.

“Ini juga sebenarnya aku baru tahu,” ucap Rinaldy A. Yunardi saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia.

Rinaldy menjelaskan jika karyanya yang dipakai oleh Paris Hilton bermula dari dirinya yang menyukai aksesoris kacamata. “Saya sendiri sebagai pribadi suka menggunakan kacamata-kacamata besar. Saya penggemar kacamata juga. Jadi aku suka memakai kacamata dan berkreasi membuat kacamata,” tutur Rinaldy.

“Jadi saya suka eksplor bentuknya juga, teknik (pembuatannya) juga. Jadi aku membuat sesuatu khayalan aku yang aku suka gitu. Karena supaya aku juga bisa pakai,” lanjutnya.