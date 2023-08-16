Gaya Krisdayanti dan Puan Maharani Foto Selfie Pakai Kacamata Branded, Berapa Harganya?

KRISDAYANTI berkesempatan selfie bareng Ketua DPR RI Puan Maharani. Mereka mengambil spot foto di tangga gedung DPR/MPR.

Momen selfie bareng ini diketahui terjadi setelah sidang tahunan MPR 2023. Krisdayanti dalam tayangan Instastory pun menyebut dirinya dan perempuan lain di dekatnya sebagai 'Banteng betina'.

"Selesai rapat paripurna pembukaan masa sidang semua banteng betina bersama mbak ketua DPR RI, nah keren keren pakai baju adat Kalimantan Barat, semua berkebaya," kata KD dikutip dari unggahan Instastory, Rabu (16/8/2023).

Setelah bikin video itu, KD dan Puan Maharani saling selfie. Potret mereka pun sangat cantik, memperlihatkan kecantikan wanita Indonesia.

KD dengan senyumnya yang khas, sementara itu Puan tampak duduk cantik memberikan tampilan wajah ramah dan memesona.

Menariknya, kedua wanita itu mengenakan kacamata mewah yang berbeda karakter. Ya, KD lebih pede mengenakan kacamata dengan frame hitam sedangkan Puan pakai pink-purple transparan.

Mau tahu kacamata kedua wanita hebat ini brandnya apa?

Bisa dilihat bersama, KD mengenakan kacamata berlogo YSL di sisi samping yang artinya kacamata itu keluaran rumah mode Saint Laurent. Untuk tipenya, berdasarkan penelusuran MNC Portal, KD mengenakan Saint Laurent blaze SL M119 cat-eye black sunglasses.

Penasaran sama harga kacamata Krisdayanti ini? Dari laman Eyewear, kacamata hitam tersebut dibanderol dengan harga Rp11 jutaan. Gaya berkebayanya semakin cantik dan ada sentuhan edgy gegara kacamata itu.