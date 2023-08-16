Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Krisdayanti dan Puan Maharani Foto Selfie Pakai Kacamata Branded, Berapa Harganya?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:32 WIB
Gaya Krisdayanti dan Puan Maharani Foto Selfie Pakai Kacamata Branded, Berapa Harganya?
Krisdayanti Selfie Bareng Puan Maharani (Foto: Instagram/@krisdayantilemos)
A
A
A

KRISDAYANTI berkesempatan selfie bareng Ketua DPR RI Puan Maharani. Mereka mengambil spot foto di tangga gedung DPR/MPR.

Momen selfie bareng ini diketahui terjadi setelah sidang tahunan MPR 2023. Krisdayanti dalam tayangan Instastory pun menyebut dirinya dan perempuan lain di dekatnya sebagai 'Banteng betina'.

Krisdayanti dan Puan Maharani

"Selesai rapat paripurna pembukaan masa sidang semua banteng betina bersama mbak ketua DPR RI, nah keren keren pakai baju adat Kalimantan Barat, semua berkebaya," kata KD dikutip dari unggahan Instastory, Rabu (16/8/2023).

Setelah bikin video itu, KD dan Puan Maharani saling selfie. Potret mereka pun sangat cantik, memperlihatkan kecantikan wanita Indonesia.

Krisdayanti dan Puan Maharani

KD dengan senyumnya yang khas, sementara itu Puan tampak duduk cantik memberikan tampilan wajah ramah dan memesona.

Menariknya, kedua wanita itu mengenakan kacamata mewah yang berbeda karakter. Ya, KD lebih pede mengenakan kacamata dengan frame hitam sedangkan Puan pakai pink-purple transparan.

Mau tahu kacamata kedua wanita hebat ini brandnya apa?

Bisa dilihat bersama, KD mengenakan kacamata berlogo YSL di sisi samping yang artinya kacamata itu keluaran rumah mode Saint Laurent. Untuk tipenya, berdasarkan penelusuran MNC Portal, KD mengenakan Saint Laurent blaze SL M119 cat-eye black sunglasses.

Kacamata Krisdayanti

Penasaran sama harga kacamata Krisdayanti ini? Dari laman Eyewear, kacamata hitam tersebut dibanderol dengan harga Rp11 jutaan. Gaya berkebayanya semakin cantik dan ada sentuhan edgy gegara kacamata itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067903/ketua_dpr_puan_maharani-YS5l_large.jpg
Puan Tegaskan Pergantian Tia Rahmania Bukan karena Kritik Nurul Ghufron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/194/3049986/puan_maharani-IXv4_large.jpg
Tampilan Elegan Puan Maharani Pakai Kebaya Kutubaru Emas di Sidang Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/194/3010500/gaya-puan-maharani-hadiri-welcoming-dinner-world-water-forum-ke-10-kenakan-kebaya-kartini-gz1Xby9oA8.JPG
Gaya Puan Maharani Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum ke-10, Kenakan Kebaya Kartini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/612/2797918/viral-perempuan-mirip-puan-maharani-antre-beli-sate-pinggir-jalan-netizen-intel-kali-tuh-9ZoAAVbLQN.jpg
Viral Perempuan Mirip Puan Maharani Antre Beli Sate Pinggir Jalan, Netizen: Intel Kali Tuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/26/298/2674996/viral-puan-maharani-dan-cak-imin-makan-nasi-pecel-ternyata-menu-kesukaan-bung-karno-XHmQxO8jBn.jpg
Viral Puan Maharani dan Cak Imin Makan Nasi Pecel, Ternyata Menu Kesukaan Bung Karno!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/16/194/2648616/rancang-kebaya-puan-maharani-di-sidang-tahunan-mpr-didiet-maulana-terinspirasi-motif-klasik-jawa-hGe3ZE9vGX.jpg
Rancang Kebaya Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR, Didiet Maulana: Terinspirasi Motif Klasik Jawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement