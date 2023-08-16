Potret Cantik Merona Sri Mulyani Serba Pink di Sidang Tahunan, Centil Jinjing Tas Barbie!

SIDANG tahunan MPR-DPR RI selalu menarik perhatian publik, salah satunya karena ragam gaya penampilan yang ditampilkan oleh para pejabat.

Tak terkecuali bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang tahun ini hadir mencolok, jadi sorotan dengan busana serba pink dari atas sampai bawah. Sri Mulyani terlihat anggun dan cantik dalam balutan tunic berwarna pink fuchsia dan kain Songket berwarna merah muda.

Sri Mulyani terlihat begitu cerah merona di tengah-tengah karpet merah. Dari postingan terbarunya, sang Menteri begitu anggun melangkah dengan mengenakan sepatu heels yang haknya terlalu tinggi.

Tak cukup sampai disitu saja, nuansa pink juga dilengkapi dari selendang hingga kain songket yang dikenakan oleh Sri Mulyani. Tak seperti baju tunicnya, selendang dan kain yang dijadikan sebagai rok memiliki warna merah muda lebih soft.

"Saya bergegas ke Senayan dengan baju merah jambu," kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram Sri Mulyani @smindrawati, Rabu (16/8/2023).