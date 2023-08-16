6 Potret Atlet Voli Cantik Daiana Lopez, Tubuh Atletisnya Bikin Iri

ATLET cantik Daiana Lopez merupakan atlet voli yang membela Timnas perempuan Argentina. Perempuan cantik ini mengambil posisi sebagai outside hitter di Timnas Argentina.

Daiana yang lahir pada 11 Mei 1994, dan memiliki tinggi 180 cm ini memang memliki berbagai prestasi, seperti juara pertama Argentinian Liga A1, dan 3 kali membawa klubnya menempati posisi ketiga pada South American Club Championship 2019/20. Kini, dia pun menempati klub Unilife Vôlei Maringá dari sebelumnya CA San Lorenzo.

Selain ciamik di lapangan, penampilan Daiana pun tdak kalah mencuri perhatian. Nah, berikut beberapa potret Daiana di luar lapangan seperti dilansir dari akun Instagramnya @dailopez10.

Baju Transparan

Daiana terlihat tengah bersenang-senagan di sebuah klub. Dia menggunakan baju hitam transparan, sehingga bra hitamnya nampak menerawang. Sementara untuk bawahan, dia menggunakan rok ketat merah, penampilan ini pun disempurnakan dengan tas kecil merah.

Syal Merah

Kali ini, Daiana terlihat berjalan di pinggir rel kereta api menggunakan syal merah. Dia terlihat memakai baju lengan panjang hitam, dengan celana pendek biru-putih sebagai bawahan. Dia pun terlihat menyelempangkan tas pingga di depannya.