5 Potret Femme Fatale, Grup Magician Dancer yang Jadi Juara Indonesia's Got Talent 2023

POTRET Femme Fatale juara Indonesia’s Got Talent. Ajang pencarian bakat Indonesia’s Got Talent telah mencapai puncak acaranya, grup magician dancer Femme Fatale sukses menjadi juara 1 Indonesia’s Got Talent tahun ini.

Femme fatale yang terdiri atas tiga anggota ini yakni Gabriella Ginawati, Alisa Priscilla dan Michele Malvina berhasil memperoleh hadiah senilai Rp150 juta dan satu unit mobil. Pada babak akhir ini mereka berhasil memukau para juri dan penonton serta mengungguli peserta lain dalam perolehan suara.

Penasaran seperti apa potret Femme Fatale sang juara Indonesia’s Got Talent? Yuk simak artikel berikut ini, Rabu (16/8/2023).

1. Femme Fatale Sukses Menjadi Juara 1 Indonesia’s Got Talent

(Potret Femme Fatale, Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)

Grup pesulap ini berhasil meraih juara 1 di ajang pencarian bakat indonesia’s got talent, setelah bersaing dengan Toxic Girls, Major 9, Gita Handayani dan Darak Badarak. Dengan penampilannya yang luar biasa itu mereka berhasil memperoleh vote terbanyak.

2. Aksi Femme Fatale Saat Berada di Atas Panggung

(Potret Femme Fatale, Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)

Ketiga wanita asal Jakarta ini tidak hanya cantik tapi juga memiliki bakat yang luar biasa. Penampilan sulap yang dipadukan dengan dance di atas panggung itu berhasil menarik perhatian banyak orang. Dengan tekad yang kuat kini mereka berhasil menjadi juara.

3. Femme Fatale berkolaborasi dengan Demian

(Potret Femme Fatale, Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)

Femme Fatale diketahui sempat berkolaborasi bersama magician Demian Aditya. Femme fatale mengunggah foto tersebut di akun Instagram grupnya dengan caption “Our Beloved King🖤. Terima kasi atas kehadirannya @demianaditya, you’re such an Inspiration for us” ucapnya.