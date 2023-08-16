Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Femme Fatale, Grup Magician Dancer yang Jadi Juara Indonesia's Got Talent 2023

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:01 WIB
5 Potret Femme Fatale, Grup Magician Dancer yang Jadi Juara Indonesia's Got Talent 2023
Potret Femme Fatale Juara Indonesia's Got Talent 2023 (Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)
A
A
A

POTRET Femme Fatale juara Indonesia’s Got Talent. Ajang pencarian bakat Indonesia’s Got Talent telah mencapai puncak acaranya, grup magician dancer Femme Fatale sukses menjadi juara 1 Indonesia’s Got Talent tahun ini.

Femme fatale yang terdiri atas tiga anggota ini yakni Gabriella Ginawati, Alisa Priscilla dan Michele Malvina berhasil memperoleh hadiah senilai Rp150 juta dan satu unit mobil. Pada babak akhir ini mereka berhasil memukau para juri dan penonton serta mengungguli peserta lain dalam perolehan suara.

Penasaran seperti apa potret Femme Fatale sang juara Indonesia’s Got Talent? Yuk simak artikel berikut ini, Rabu (16/8/2023). 

1. Femme Fatale Sukses Menjadi Juara 1 Indonesia’s Got Talent 

Potret Femme Fatale

(Potret Femme Fatale, Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)

Grup pesulap ini berhasil meraih juara 1 di ajang pencarian bakat indonesia’s got talent, setelah bersaing dengan Toxic Girls, Major 9, Gita Handayani dan Darak Badarak. Dengan penampilannya yang luar biasa itu mereka berhasil memperoleh vote terbanyak.

2. Aksi Femme Fatale Saat Berada di Atas Panggung 

Potret Femme Fatale

(Potret Femme Fatale, Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)

Ketiga wanita asal Jakarta ini tidak hanya cantik tapi juga memiliki bakat yang luar biasa. Penampilan sulap yang dipadukan dengan dance di atas panggung itu berhasil menarik perhatian banyak orang. Dengan tekad yang kuat kini mereka berhasil menjadi juara.

3. Femme Fatale berkolaborasi dengan Demian

Potret Femme Fatale

(Potret Femme Fatale, Foto: Instagram/@yourfemme.fatale)

Femme Fatale diketahui sempat berkolaborasi bersama magician Demian Aditya. Femme fatale mengunggah foto tersebut di akun Instagram grupnya dengan caption “Our Beloved King🖤. Terima kasi atas kehadirannya @demianaditya, you’re such an Inspiration for us” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/194/2865776/potret-major-9-juara-3-indonesia-s-got-talent-2023-yang-keren-dan-stylish-0H2Hbq0dZu.jpg
Potret Major 9, Juara 3 Indonesia's Got Talent 2023 yang Keren dan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/612/2865637/potret-darak-badarak-juara-2-indonesia-s-got-talent-2023-asal-sumbar-oRtM0o2k0g.jpg
Potret Darak Badarak, Juara 2 Indonesia's Got Talent 2023 Asal Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/598/3161618//indonesia_got_talent-YBo6_large.JPG
Indonesia's Got Talent Bakal Tayang Setiap Hari di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142//indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement