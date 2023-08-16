Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Puan Maharani Kenakan Busana Asal Dayak di Sidang Tahunan, Ternyata Dibikin Berbulan-bulan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:00 WIB
Puan Maharani Kenakan Busana Asal Dayak di Sidang Tahunan, Ternyata Dibikin Berbulan-bulan
Gaya busana Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR DPR, (Foto: Instagram @puanmaharaniri)
A
A
A

PUAN Maharani, sebagai Ketua DPR RI tentunya jadi salah satu sosok pejabar yang turut menghadiri Sidang Tahunan MPR dan DPR RI jelang HUT RI tahun ini. Tampil tak biasa, Puan terlihat hadir dengan mengenakan balutan pakaian adat asal Dayak Kalimantan.

Dari mulai atribut kepala yang khas, sampai seluruh pakaian Puan Maharani dihiasi motif Ruit Besai. Menurut penjelasan Puan di media sosial miliknya, motif ini cukup sakral bagi masyarakat Dayak.

"Lambang kebesaran dan keperkasaan, motif ini pada zaman kemerdekaan dipakai sebagai penanda kemenangan," kata Puan Maharani, dikutip dari akun Instagram @puanmaharaniri, Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Jika dilihat lebih seksama, kain yang dikenakan Puan memang motifnya terlihat beragam, rumit, namun paduannya tetap cantik. Ternyata memang proses pembuatannya membutuhkan waktu yang tak sebentar.

(Foto: Instagram @puanmaharaniri) 

Bukan sekedar hitungan hari, melainkan pengerjaannya sampai lebih dari tiga bulan.

"Proses pengerjaan kainnya memakan waktu 3,5 bulan, hasil karya dari suku Dayak Iban, sebuah UMKM di Desa Umin Jaya di Kab. Sintang," lanjut Puan.

Halaman:
1 2
      
