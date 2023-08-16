Advertisement
FASHION

Berkat Kreativitas Desainer, Kebaya Makin Kekinian hingga Diminati Anak Muda

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:00 WIB
DI zaman sekarang ini, mengenakan kebaya tidak melulu untuk hari-hari besar saja. Namun dapat dipakai sebagai daily outfit atau pakaian sehari-hari karena sudah banyak yang memodifikasi, menjadi pakaian kekinian.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Selasa (15/8/2023), bertajuk 'Meningkatkan Potensi Ekonomi Kebaya Sebagai Pelestarian Budaya', Ketua Timnas Berkebaya, Lana T Koentjoro mengatakan, adanya modifikasi kebaya ini membuat anak-anak muda semakin tertarik untuk memakainya.

Podcast Aksi Nyata Perindo

"Sekarang ini sudah banyak kegiatan yang mengenakan kebaya, baik itu pergi ke kampus, itu kan top ya atasannya. Bisa juga dipadupadankan dengan berbagai macam," ujarnya.

Lahirnya kebaya kekinian ini, kata Lana, tidak terlepas dari tangan-tangan kreatif para desainer muda. Mereka menyulap kebaya yang tadinya dirasa terlalu formal, kini semakin modis dan bisa dipadupadankan.

Selain itu, lanjut Lana, sekarang memakai kebaya tidak harus selalu di tempat-tempat resmi. Kini menjadi semakin santai, dan membuat siapapun nyaman memakainya.

"Jadi sekarang itu sudah banyak sekali desainer-desainer yang dikhususkan untuk anak-anak muda sekarang. Kalau zaman dulu kan kebaya itu identik dengan ibu-ibu. Kalau sekarang kan bagaimana penggunaannya," terangnya.

Podcast Aksi Nyata Perindo

"Sehingga anak-anak muda juga bisa dikenakan untuk sehari-hari," tambahnya.

Lana mengungkapkan, bahwa ia dan rekan-rekan lainnya sempat membuat campaign, yaitu Selasa Berkebaya. Yang mana agar kebaya ini semakin dilestarikan, seperti halnya batik dipakai setiap hari Jumat.

"Atau juga bisa disesuaikan dengan masing-masing lembaganya, mungkin dalam salah satu di satu minggu itu bisa dimasukkan khusus hari berkebaya," ujarnya.

